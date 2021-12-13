Николас Хэмилтон, брат пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, высказался об итогах сезона «Формулы-1».

«Льюис — истинный чемпион! — написал Николас Хэмилтон в Instagram. — ФИА нарушила собственные правила, что является позором для «Формулы-1». Тем не менее, несмотря на то что с Льюисом плохо обошлись, он смирился с поражением.

Мой отец поздравил Ферстаппена и его отца Йоса. Люди могут говорить что угодно, но его жест показывает, что все сомневающиеся и ненавистники ошибаются. Отец продемонстрировал, кто такие Хэмилтоны. Доказывать, что люди ошибаются, заложено в нашей ДНК, Льюис делает это ежедневно. Мой брат принял поражение по-настоящему профессионально и достойно, хотя все мы знаем, что его подвела «Формула-1», которой он так много дал. Поздравляю Макса с таким фантастическим сезоном».

12 декабря Ферстаппен первый раз в карьере стал победителем «Формулы-1». Чемпионство 24-летнему голландцу принесла победа на «Гран-при Абу-Даби», где он опередил Хэмилтона. После гонки «Мерседес» направил два официальных протеста после финиша «Гран-при Абу-Даби», однако они были отклонены.