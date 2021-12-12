«Мерседес» подал два протеста по итогам «Гран-при Абу-Даби»
18:58
«Мерседес» направил два официальных протеста после финиша «Гран-при Абу-Даби».
Первый протест «Мерседеса» касается обгона Максом Ферстаппеном Льюиса Хэмилтона за машиной безопасности (голландец обогнал британца и вернул позицию).
Второй протест указывает на возможное нарушение процедуры рестарта после режима машины безопасности.
Перед началом заключительного, 22-го этапа Ферстаппен и Хэмилтон имели по 369,5 очка. После заключительной гонки на счету нидерландца стало 395,5 очка, британец отстал на 8 очков.
12 декабря победу на «Гран-при Абу Даби» благодаря обгону на последнем круге одержал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, который впервые стал чемпионом мира.
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