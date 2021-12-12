«Мерседес» подал два протеста по итогам «Гран-при Абу-Даби»

«Мерседес» направил два официальных протеста после финиша «Гран-при Абу-Даби».

Первый протест «Мерседеса» касается обгона Максом Ферстаппеном Льюиса Хэмилтона за машиной безопасности (голландец обогнал британца и вернул позицию).

Второй протест указывает на возможное нарушение процедуры рестарта после режима машины безопасности.

Перед началом заключительного, 22-го этапа Ферстаппен и Хэмилтон имели по 369,5 очка. После заключительной гонки на счету нидерландца стало 395,5 очка, британец отстал на 8 очков.

12 декабря победу на «Гран-при Абу Даби» благодаря обгону на последнем круге одержал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, который впервые стал чемпионом мира.