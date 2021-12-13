Серхио Перес объяснил свой сход на «Гран-при Абу-Даби»

«Я знал, что Льюис контролировал ход гонки, поэтому мне было очень важно удержать Хэмилтона позади себя, — цитирует Переса Autosport. — Я был на старых шинах, но в итоге все сработало хорошо. Я счастлив, что помог Максу (Ферстаппену — Прим. «СЭ») и команде».

Перес сошел с дистанции под машиной безопасности за три круга до финиша. В команде опасались, что двигатель Honda на машине мексиканца не выдержит до конца заезда. Это могло привести к тому, что машина безопасности осталась бы еще на один круг и помешала бы Ферстаппену обогнать Хэмилтона в борьбе за титул.

«В тот момент я ничего не знал, но очевидно, что мотор был на пределе, — добавил Перес. — И последнее, чего мы хотели, это получить отказ двигателя и лишить Макса возможности проехать этот круг».

Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона на последнем круге, выиграл гонку и стал чемпионом.