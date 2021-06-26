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Боттас прокомментировал свой разворот на пит-лейн, который привел к штрафу на «Гран-при Штирии»

09:41
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Пилот «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свой разворот на пит-лейн во время второй сессии свободных заездов «Гран-при Штирии».

«Меня развернуло. Мы немного изменили настройки перед выездом из бокса, некоторые переменные отличались от привычных, поэтому меня развернуло. Удивлюсь, если мне за это дадут штраф (интервью было взято до решения «Формулы-1» оштрафовать финна — прим. «СЭ»). Обычная ошибка, так бывает», — приводит RaceFans слова Боттаса.

После второй практики Боттас был оштрафован на три позиции на старте «Гран-при Штирии».

«Гран-при Штирии» проходит с 25 по 27 июня.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/06/25/bottas-expects-no-penalty-for-normal-mistake-after-spinning-in-pits/

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Иван Торопцев все материалы автора
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