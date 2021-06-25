Хэмилтон: «Даже не представляю, что будет, когда «Ред Булл» включит двигатель на полную мощность»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон отметил скорость болидов «Ред Булл» после первого дня «Гран-при Штирии».

«Первый день этапа был не так плох. В целом, в пелотоне достаточно плотные результаты. Очевидно, что будет очень трудно победить «Ред Булл». Они не на много впереди, но я даже не представляю, что будет, когда эта команда включит двигатели на полную мощность. Мы немного отстаем по темпу на одном круге, но сегодня машина чувствовалась хорошо. Есть определенные недостатки, мы много теряем на прямых. Нужно продолжать работу и попытаться устранить это», — приводит RaceFans слова Хэмилтона.

«Гран-при Штирии» проходит с 25 по 27 июня. По итогам первой свободной практики Хэмилтон показал 3-е время, во второй практике британец занял 4-е место. Лучшим в обеих сессиях был Макс Ферстаппен из «Ред Булл».