Костин заявил, что в ближайшие два года «Гран-при России» «Формулы-1» пройдет в Сочи

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что Сочи сохранит за собой право проведения «Гран-при России» в рамках «Формулы-1» в ближайшие 2 года.

«Гран-при России» «Формулы-1» — одна из ярких визитных карточек нашей страны на международной спортивной арене. Банк ВТБ в 2017 году стал титульным спонсором этого статусного проекта в мире автоспорта и, мы активно участвуем в его развитии. Появление в России еще одного автодрома, обладающего лицензией на проведение автоспортивных мероприятий самого высокого уровня только лишь добавит интереса к автоспорту в стране. Но в любом случае, на подготовку такого события необходимо время, поэтому ближайшие два года этап «Формулы-1? по-прежнему будет проходить в Сочи», — приводит пресс-служба АНО «Росгонки» слова Костина.

«Гран-при России» проводится в Сочи 2014 года. В сезоне-2021 этап пройдет с 24 по 26 сентября.

25 июня сообщалось, что в 2023 году «Гран-при России» может пройти в Санкт-Петербурге.