Боттас поделился ожиданиями от «Гран-при Катара»
22:03
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Катара».
«Если смотреть на этот сезон в целом, то мне кажется, что по ходу чемпионата у «Ред Булл» было небольшое преимущество. Да, были гонки, в которых мы были быстрее, но в целом лучше смотрелись именно наши соперники. Так что думаю, что мы, как команда, в этот уик-энд вновь будем андердогами», — приводит слова Боттаса GP Blog.
«Гран-при Катара» пройдет на автодроме в Лосаиле с 19 по 21 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.gpblog.com/en/news/99213/bottas-underdog-at-qatar-generally-they-are-better.html
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