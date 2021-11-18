Боттас поделился ожиданиями от «Гран-при Катара»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Катара».

«Если смотреть на этот сезон в целом, то мне кажется, что по ходу чемпионата у «Ред Булл» было небольшое преимущество. Да, были гонки, в которых мы были быстрее, но в целом лучше смотрелись именно наши соперники. Так что думаю, что мы, как команда, в этот уик-энд вновь будем андердогами», — приводит слова Боттаса GP Blog.

«Гран-при Катара» пройдет на автодроме в Лосаиле с 19 по 21 ноября.