Решение по запросу «Мерседеса» о пересмотре инцидента Хэмилтона и Ферстаппена будет принято не раньше пятницы

ФИА вынесет вердикт по запросу «Мерседеса» об инциденте с участием Льюиса Хэмилтона и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который произошел во время гонки «Гран-при Сан-Паулу», не раньше 19 ноября. Об этом сообщает Racefans.

По информации источника, 18 ноября представители команд были вызваны к стюардам для разговора. Отмечается, что первое слушание должно определить, необходимо ли снова рассматривать инцидент. Сначала «Мерседес» должен предоставить новые доказательства, относящиеся к делу.

Во время гонки в Бразилии Хэмилтон догнал Ферстаппена и атаковал его на 48-м круге, в итоге оба пилота вылетели за пределы трассы, а стюарды не стали расследовать эпизод.

Британец стал победителем этапа в Бразилии. Ферстаппен занял второе место.