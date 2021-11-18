Хуан-Пабло Монтойя о маневре Ферстаппена против Хэмилтона: «А если бы это сделал Мазепин?»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением об инциденте с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на «Гран-при Бразилии».
«Вспомните Австрию, где два пилота также были бок о бок, — цитирует колумбийца Motorsport.com. — Тому, кто был снаружи, не осталось места на асфальте, а рядом был гравий. И за это тому, кто был внутри, дали наказание. Здесь же гонщик, который находился внутри, сам полностью выехал с трассы. Как это можно оценить? Я вовсе не говорю, что сам никогда не делал ничего подобного, будучи внутри на входе в поворот. Но у меня всякий раз возникали из-за этого проблемы.
Вопрос в том, правильно ли действовал Макс. Почему Макса простили в ситуации, за которую других наказывали. Правила одинаковы для всех или же к Максу относятся иначе, поскольку он моложе или что-то еще? Давайте я вспомню другое имя: если бы точно так же действовал Мазепин, его бы тоже не наказали?
А что, если бы эта попытка так и осталась бы единственной, и в итоге Макс выиграл бы ту гонку? Причем это не тот случай, когда он не оставил Льюису места, а сам вписался в поворот. Он точно не помещался там, ни малейшего шанса. Именно это кажется мне самым важным».
Хэмилтон выиграл «Гран-при Бразилии». Ферстапен занял второе место.
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/a-esli-by-eto-sdelal-mazepin-montojya-o-manevre-maksa-protiv-lyuisa/6794480/
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