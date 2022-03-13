Андретти: «Поговорили со многими владельцами команд, и теперь получаем от них поддержку»

Майкл Андретти заявил о том, что получает поддержку в процессе создания команды «Формулы-1».

«Мы поговорили со многими владельцами команд, и теперь мы получаем от них поддержку, так что это положительный момент, — рассказал Андретти-младший в интервью изданию Racer. — Они поняли, насколько наши намерения серьезны.

Наша инициатива повысит ценность «Ф-1?, ничего у нее не отняв. С появлением команды стоимость активов чемпионата увеличится, и это компенсирует то, что мы будем получать в качестве призовых».

В феврале 2022 года Майкл Андретти подал заявку на создание новой команды в «Ф-1» в 2024 году.