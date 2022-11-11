«Альпин» заинтересована в приглашении Шумахера в качестве резервного пилота

Пилот «Хаас» Мик Шумахер может провести сезон-2023 года в качестве резервного пилота в «Альпин», сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, «Альпин» заинтересована в услугах Шумахера, поскольку в 2023 году Джек Дуэн будет сосредоточен на выступлениях в «Формуле-2» и проведении серии частных тестов за рулем болида 2021 года. И команде нужен гонщик, который будет большую часть времени занят работой на симуляторе, помогая развивать болид.

После 20 этапов 23-летний немец занимает 16-ю строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков.