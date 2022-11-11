Перес стал лучшим в первой практике «Гран-при Бразилии»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время в первой практике «Гран-при Бразилии». Он проехал лучший круг за 1 минуту и 11,853 секунды.
Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,004). Тройку сильнейших замкнул напарник Переса Макс Ферстаппен (+0,008).
Квалификация «Гран-при Бразилии» пройдет сегодня, 11 ноября в 22:00 мск.
Гран-при Бразилии
Автодром «Интерлагос», Бразилия
1-я практика
1. Серхио Перес («Ред Булл) — 1:11,853
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,004
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,008
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,186
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,187
6. Джордж Рассел («Мерседес») +0,202
7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,304
8. Мик Шумахер («Хаас») +0,461
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,613
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,614
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,701
12. Александр Албон («Уильямс») +0,780
13. Эстебан Окон («Альпин») +0,852
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,906
15. Ландо Норрис («Макларен») +1,102
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,144
17. Николас Латифи («Уильямс») +1,166
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,262
19. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,494
20. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,506