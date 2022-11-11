Перес стал лучшим в первой практике «Гран-при Бразилии»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время в первой практике «Гран-при Бразилии». Он проехал лучший круг за 1 минуту и 11,853 секунды.

Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,004). Тройку сильнейших замкнул напарник Переса Макс Ферстаппен (+0,008).

Квалификация «Гран-при Бразилии» пройдет сегодня, 11 ноября в 22:00 мск.

Гран-при Бразилии

Автодром «Интерлагос», Бразилия

1-я практика

1. Серхио Перес («Ред Булл) — 1:11,853

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,004

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,008

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,186

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,187

6. Джордж Рассел («Мерседес») +0,202

7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,304

8. Мик Шумахер («Хаас») +0,461

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,613

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,614

11. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,701

12. Александр Албон («Уильямс») +0,780

13. Эстебан Окон («Альпин») +0,852

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,906

15. Ландо Норрис («Макларен») +1,102

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,144

17. Николас Латифи («Уильямс») +1,166

18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,262

19. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,494

20. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,506