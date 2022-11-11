Хэмилтон заявил, что для «Мерседеса» важно опередить «Феррари» в Кубке конструкторов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов.

«Я знаю, как это важно для команды и всех сотрудников на базе в плане бонусов. Особенно в то время, когда цены на энергию зашкаливают, расходы на проживание в Великобритании взлетели. Мне говорили, и я сам вижу, какое значение это для них имеет и как глубоко мы должны копнуть, чтобы догнать соперников. Если получится, это будет потрясающе. Но надо оставаться реалистами: на протяжении большей части сезона у «Феррари» прекрасная машина. Не знаю, что случилось в прошлый уик-энд, но, скорее всего, в эти выходные они вновь окажутся среди лидеров. Хотя кто знает. Победить их будет совсем не просто», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

Он также заявил, что свое мнение также должны выразить инженеры, поскольку команда, которая находится ниже в турнирной таблице, получает больше времени на использование аэротрубы. Однако, по его словам, они сейчас нацелены на победу.

«Из двух оставшихся треков Бразилия для нас лучший вариант. Думаю, на следующем этапе нам будет тяжело из-за длинных прямых», — добавил Хэмилтон.

За два этапа до конца сезона-2022 «Мерседес» проигрывает «Феррари» 40 очков.

Этап в Бразилии станет последнем в сезоне с форматом спринтерской гонки. Квалификация пройдет в пятницу 11 ноября в 22:00 мск.

«Гран-при Бразилии» пройдет на трассе «Интерлагос» с 11 по 13 ноября.