Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:01

Алонсо может заменить Феттеля в «Астон Мартин» в 2023 году

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Астон Мартина» Себастьян Феттель, возможно, покинет команду по окончании сезона.

По информации F1-Insider, владелец команды Лоренс Стролл заинтересован в услугах пилота «Альпин» Фернандо Алонсо.

Контракт Феттеля истекает в конце года, и пока неизвестно, продолжит ли 34-летний гонщик карьеру.

Алонсо, в свою очередь, заявлял, что намерен выступать еще несколько лет, несмотря на возраст — испанцу летом исполнится 41. В 2021-м Фернандо уже связывали с переходом в «Астон Мартин».

Источник: https://f1-insider.com/formel-1-alonso-vettel-aston-martin-43695/
Формула-1
Альпин
Астон Мартин
Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
«Прекрати, дурак, этого не может быть!». Как Месси и вся Европа следила за безумным матчем «Реал» - «МанСити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен поделился ожиданиями от первого в истории «Гран-при Майами»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости