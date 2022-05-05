Алонсо может заменить Феттеля в «Астон Мартин» в 2023 году

Пилот «Астон Мартина» Себастьян Феттель, возможно, покинет команду по окончании сезона.

По информации F1-Insider, владелец команды Лоренс Стролл заинтересован в услугах пилота «Альпин» Фернандо Алонсо.

Контракт Феттеля истекает в конце года, и пока неизвестно, продолжит ли 34-летний гонщик карьеру.

Алонсо, в свою очередь, заявлял, что намерен выступать еще несколько лет, несмотря на возраст — испанцу летом исполнится 41. В 2021-м Фернандо уже связывали с переходом в «Астон Мартин».