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5 мая, 23:25

Леклер: «Вероятно, «Мерседес» не сможет бороться за чемпионство, но я бы не сбрасывал эту команду со счетов»

Леклер считает, что «Мерседес» вернется в борьбу за победы в этом сезоне
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что «Мерседес» сможет вернуться в борьбу за победы в гонках в сезоне-2022.

«Я бы не стал сбрасывать «Мерседес» со счетов. Это сильная команда, и она доказывала это в прошлом. Впрочем, у «Мерседеса» в этом году действительно проблемы в начале сезона, и похоже, что на их исправление уйдет много времени.
Вероятно, «Мерседес» не сможет бороться за чемпионство в этом году, но я уверен, что эта команда вновь начнет выигрывать гонки в какой-то момент», — приводит PlanetF1 слова Леклера.

После четырех гонок сезона-2022 «Формулы-1» «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов с 77 очками. «Феррари» лидирует со 124 очками.

Следующий этап сезона пройдет в Майами с 6 по 8 мая.

Источник: https://www.planetf1.com/news/charles-leclerc-mercedes-title-dream/
Формула-1
Мерседес
Феррари
Шарль Леклер
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