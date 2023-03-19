Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

19 марта, 22:43

Алонсо: «После первого штрафа ответил команде: «Окей, нужно пилотировать быстрее»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал первый штраф в Джидде.

Гонщика наказали за неверное расположение болида на стартовой решетке. Это не помешало испанцу финишировать третьим, однако затем судьи выписали новое наказание — к результату Алонсо прибавили десять секунд. Испанец опустился на четвертое место, а на подиум поднялся пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Алонсо прокомментировал результаты гонки, еще не зная о втором штрафе.

«Пожалуй, месяц назад, когда мы представляли машину, о таком старте сезона невозможно было помыслить. Команда создала фантастический болид и фантастически сработала со стратегией. «Ред Булл» было невозможно достать, но остальные позади. Я допустил ошибку. Когда мне сказали о пятисекундном штрафе, я ответил: «Окей, нужно пилотировать быстрее». Нужно изучить ситуацию», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
1
Читайте также
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алонсо лишился подиума на «Гран-при Саудовской Аравии» из-за десятисекундного штрафа

Ферстаппен: «Прорываться через пелотон было очень непросто — но мы отыгрались, я рад»
Новости
RSS RSS
Все новости