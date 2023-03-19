Алонсо: «После первого штрафа ответил команде: «Окей, нужно пилотировать быстрее»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал первый штраф в Джидде.

Гонщика наказали за неверное расположение болида на стартовой решетке. Это не помешало испанцу финишировать третьим, однако затем судьи выписали новое наказание — к результату Алонсо прибавили десять секунд. Испанец опустился на четвертое место, а на подиум поднялся пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Алонсо прокомментировал результаты гонки, еще не зная о втором штрафе.

«Пожалуй, месяц назад, когда мы представляли машину, о таком старте сезона невозможно было помыслить. Команда создала фантастический болид и фантастически сработала со стратегией. «Ред Булл» было невозможно достать, но остальные позади. Я допустил ошибку. Когда мне сказали о пятисекундном штрафе, я ответил: «Окей, нужно пилотировать быстрее». Нужно изучить ситуацию», — приводит слова Алонсо Sky Sports.