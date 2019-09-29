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Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1   //    Гран-при России

Руководитель «Хааса» назвал идиотским решение стюардов «Гран-при России»

20:53
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер резко высказался о решениях стюардов гонки «Гран-при России». Пилот американской команды Кевин Магнуссен был оштрафован на пять секунд за то, что срезал поворот, игнорируя указатели. Он финишировал восьмым, но после штрафа стал девятым.

— Если бы не глупое, идиотское решение стюарда, мы бы стали восьмыми, — сказал по радио своему гонщику Штайнер сразу после окончания гонки. — Спасибо, Кевин, за отличную гонку и работу.

— Спасибо, — ответил Магнуссен. — Это какая-то чушь собачья!

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