Руководитель «Хааса» назвал идиотским решение стюардов «Гран-при России»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер резко высказался о решениях стюардов гонки «Гран-при России». Пилот американской команды Кевин Магнуссен был оштрафован на пять секунд за то, что срезал поворот, игнорируя указатели. Он финишировал восьмым, но после штрафа стал девятым.

— Если бы не глупое, идиотское решение стюарда, мы бы стали восьмыми, — сказал по радио своему гонщику Штайнер сразу после окончания гонки. — Спасибо, Кевин, за отличную гонку и работу.

— Спасибо, — ответил Магнуссен. — Это какая-то чушь собачья!