Великобританию затягивает в допинговый скандал. После велоспорта под ударом легкая атлетика

Британское антидопинговое агентство (UKAD) получило новый щелчок по репутации

Английские журналисты — большие молодцы. Сначала они не дали затухнуть внутреннему скандалу в велоспорте, хотя UKAD не спешило давать делу ход даже после того, как находившийся под подозрением доктор национальной сборной и команды Sky Ричард Фримен расколошматил свой ноутбук с ценной информацией.

Теперь вот газета The Mail раскопала историю о сомнительном рассмотрении дел двух легкоатлетов-олимпийцев — Гарета Уорбертона и Риса Уильямса. Оба сдали положительные тесты на стероиды в 2014 году. Однако в итоге были признаны жертвами употребления загрязненного энергетического напитка и получили минимальные наказания — шесть и четыре месяца дисквалификации соответственно. Теперь выясняется, что не все в той истории очевидно.

Грязная тара

Спортсмены обвиняли в своих бедах энергетики — якобы в тех и содержался запрещенный препарат диенедион. Они даже отправили партию напитков в частную лабораторию (не аккредитованную ВАДА) — и вроде бы как там их догадки подтвердились. Казалось бы, хеппи-энд. Так до недавних пор все и выглядело.

Но спустя годы вскрылись подробности. Оказывается, пострадавшие легкоатлеты делали запрос и производителю энергетиков. Но тот дал жесткий отпор, заявив, что партия была чистой и ни о каких стероидах речи идти не может. И даже провел собственные исследования, которые показали его правоту. Об этих разбирательствах бегуны во время рассмотрения своего дела умолчали. И получили минимальные сроки.

А теперь, когда все стало известно, их адвокат уверяет, что дело все-таки было в энергетиках. Но не в продукте, а в таре. Мол, именно она оказалась «грязной» и послужила причиной попадания запрещенных веществ в организм спортсменов.

Прошло семь лет, и разобраться в том деле, кажется, уже невозможно. Той партии давно уже нет. Лаборатория, в которой все проверялось, была частной, неаккредитованной. И даже информации о доказательствах, представленных в ходе расследования этого дела, не сохранилось. В общем, концов уж не найти.

Молчание — золото

Тень снова падает на Британское антидопинговое агентство. И на фоне недавних новостей о том, как UKAD сквозь пальцы следило за происходящим в велоспорте, известие о том, что агентство оправдывало своих легкоатлетов, даже не удосужившись сделать запрос производителю якобы загрязненных энергетиков, — явно некстати для британцев.

Любопытно, что UKAD на протяжении последних лет было одним из главных критиков российского антидопинга и неоднократно призывало наказать наших спортсменов максимально жестким образом. Так, накануне декабрьского заседания исполкома ВАДА прямо на официальном сайте UKAD вышло внушительное по объемам заявление комиссии спортсменов с призывом отстранить Россию от всех международных стартов за махинации с данными Московского антидопинговой лаборатории.

Забавно, что по поводу дела скандального доктора Фримена на том же сайте агентства лишь короткое заявление с припиской «В настоящее время мы не будем давать каких-либо комментариев». А про легкоатлетов и их историю с энергетиком и загадочной лабораторией — вообще ничего.