Он просто улетел на новую высоту. Ушел из жизни легендарный Евгений Загорулько

На 79 году жизни не стало великого тренера по прыжкам в высоту.

Эта новость убила.

Не помню, когда последний раз было настолько тяжело подбирать слова.

Мы созванивались буквально пару месяцев назад. По каким-то пустякам, сейчас уже и не вспомнишь. Как всегда, он был полон идей и энергии. Между делом кого-то ругал, кого-то хвалил, рассуждал о готовности наших высотников к Токио. Проще говоря, был полон жизни. А теперь его с нами нет. Как такое возможно?

Для меня Загорулько особенный хотя бы по той простой причине, что я сам прыгал в высоту. И с самого детства знал, что есть на свете такой Евгений Петрович, у которого лучшая группа в мире. Он как Виктор Тихонов для хоккеистов или Валерий Лобановский для футболистов — глыба тренерства.

Боги высоты

Зимой 2009-го был один самых волнительных дней моей жизни. Загорулько тогда решил посмотреть на меня в деле, специально приходил на тренировку. Наверное, это максимально возможная честь, которая могла быть оказана молодому высотнику. За полгода до этого я победил на юношеском чемпионате страны и там такого тремора даже близко не было.

— Неплохой парень. Похудеть надо и скорости добавить, — лучшего заключения я и ждать не мог.

Группа Загорулько на тот момент — это олимпийский чемпион Андрей Сильнов, бесподобная Анна Чичерова, Александр Шустов, который в 2010-м выиграет Европу, только-только перешла победительная афинской Олимпиады Елена Слесаренко, несколько молодых ребят, которые прыгали в районе «международника». Боги высоты. А ведь какое-то время в команде был еще уникальнейший Иван Ухов. Вспомните еще виды спорта, где такая концентрация звезд? Для Загорулько же такие сумасшедше амбициозные группы были нормой.

Удел великих

Он был далеко не святым. Ругался, наверное, со всеми своими учениками. С кем-то — очень серьезно. Кто-то после завершения карьеры даже разговаривать с ним не желал. Но таков удел великих. Не только гениальные спортсмены — с тяжелым характером, тренеры — тоже. У Загорулько был инстинкт победителя. Он как никто другой знал, как воспитывать из просто талантливых людей — больших чемпионов. Попадание в его группу — уже гарантия успеха. А что касается цены, то она и не могла не быть высокой. Спорт на уровне борьбы за олимпийские медали — это война, на которой люди ради победы готовы практически на все. А некоторые — без практически. И заставлять человека пахать, когда он на пределе возможней — не лучший способ для создание крепких отношений. Но все знали, на что шли.

Первые ласточки Петровича начали взлетать еще в 1980-е. Тамара Быкова крушила мировые рекорды, а Геннадий Авдеенко выиграл Олимпиаду в Сеуле. И с тех пор он держал эту планку. Почти 40 лет! В 2018-м его очередной подопечный Данил Лысенко выиграл зимний чемпионат мира, а летом, в свои 21 год, шарахнул космические 2,40 м. У Загорулько, который собирался уйди на покой еще с Лондона-2012, снова загорелись глаза. Он был уверен, что одаренности Лысенко хватит не только на очередное олимпийское золото, но и на мировой рекорд (2,45), который стоит с 1993 года. И вкладывался душой в очередного ученика.

Увы, дальше была известная история с тремя пропущенными допинг-тестами Данила и последующей поддельной справкой, из-за которой ВФЛА угодила в еще более глубокий кризис. Это, ровно как и флешбеки с обвинениями в адрес Чичеровой, Шустова и Сильнова, очень сильно по нему ударили. Что там было — поди разбери. Но переживал Евгений Петрович невероятно. Вероятно, отсюда и резкое ухудшение здоровья.

До мурашек

В последние лет пять-шесть мы с Загорулько общались довольно плотно. Несмотря на возраст, его харизма никуда не девалась. Стоило ему прийти на соревнования, как вокруг тут же образовывался кружок. Все хотели постоять с великим. Послушать его комментарии. Тем более что о прыжках он говорил так же сочно, красиво и понятно, как Леонид Парфенов — об искусстве или вине. Простыми словами Петрович мог доступно объяснить любому человеку какие-то сложные технические нюансы или биомеханические особенности. Наверняка и в этом тоже был один из секретов его успеха.

Меньше года назад мы записывали с ним очередное интервью. В котором Петрович как обычно выступил очень сильно. Кто бы мог подумать, что оно будет последним...

Если пропустили — советую. Мало кто готов говорить так откровенно. Перечитываю последний абзац — до мурашек.

— А кто у нас вне спорта говорит открыто? Чтобы тебе язык отрезали? Мне уже 80 лет, чего бояться? Обидно за другое. Встретил девушку, она сейчас моя жена. У нас трехлетняя дочь. Смотрю на перспективы — становится грустно.

Загорулько — явление в отечественном спорте. И его дочка, которой сейчас четыре года, совершенно точно будем гордиться своим великим отцом.

А Евгений Петрович наверняка улыбнется наверху, если в августе удастся почтить его память победой российских спортсменов в Токио в прыжках в высоту — виде спорта, которому он посвятил всю свою жизнь.