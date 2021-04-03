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Он просто улетел на новую высоту. Ушел из жизни легендарный Евгений Загорулько

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
Сегодня, 15:05
Евгений Загорулько. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Евгений Загорулько. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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На 79 году жизни не стало великого тренера по прыжкам в высоту.

Эта новость убила.

Не помню, когда последний раз было настолько тяжело подбирать слова.

Мы созванивались буквально пару месяцев назад. По каким-то пустякам, сейчас уже и не вспомнишь. Как всегда, он был полон идей и энергии. Между делом кого-то ругал, кого-то хвалил, рассуждал о готовности наших высотников к Токио. Проще говоря, был полон жизни. А теперь его с нами нет. Как такое возможно?

Для меня Загорулько особенный хотя бы по той простой причине, что я сам прыгал в высоту. И с самого детства знал, что есть на свете такой Евгений Петрович, у которого лучшая группа в мире. Он как Виктор Тихонов для хоккеистов или Валерий Лобановский для футболистов — глыба тренерства.

21 июля 2012 года. Москва. Кремль. Анна ЧИЧЕРОВА, Андрей СИЛЬНОВ и Евгений ЗАГОРУЛЬКО (слева направо) на приеме у президента России.Евгений Загорулько: «И тогда я отвел Чичерову к Джуне...»

Боги высоты

Зимой 2009-го был один самых волнительных дней моей жизни. Загорулько тогда решил посмотреть на меня в деле, специально приходил на тренировку. Наверное, это максимально возможная честь, которая могла быть оказана молодому высотнику. За полгода до этого я победил на юношеском чемпионате страны и там такого тремора даже близко не было.

— Неплохой парень. Похудеть надо и скорости добавить, — лучшего заключения я и ждать не мог.

Группа Загорулько на тот момент — это олимпийский чемпион Андрей Сильнов, бесподобная Анна Чичерова, Александр Шустов, который в 2010-м выиграет Европу, только-только перешла победительная афинской Олимпиады Елена Слесаренко, несколько молодых ребят, которые прыгали в районе «международника». Боги высоты. А ведь какое-то время в команде был еще уникальнейший Иван Ухов. Вспомните еще виды спорта, где такая концентрация звезд? Для Загорулько же такие сумасшедше амбициозные группы были нормой.

Евгений Загорулько.«Маньяк Родченков решил раскрошить российский спорт, а мы ему верим». Крик души тренера Сильнова и Лысенко

Удел великих

Он был далеко не святым. Ругался, наверное, со всеми своими учениками. С кем-то — очень серьезно. Кто-то после завершения карьеры даже разговаривать с ним не желал. Но таков удел великих. Не только гениальные спортсмены — с тяжелым характером, тренеры — тоже. У Загорулько был инстинкт победителя. Он как никто другой знал, как воспитывать из просто талантливых людей — больших чемпионов. Попадание в его группу — уже гарантия успеха. А что касается цены, то она и не могла не быть высокой. Спорт на уровне борьбы за олимпийские медали — это война, на которой люди ради победы готовы практически на все. А некоторые — без практически. И заставлять человека пахать, когда он на пределе возможней — не лучший способ для создание крепких отношений. Но все знали, на что шли.

Первые ласточки Петровича начали взлетать еще в 1980-е. Тамара Быкова крушила мировые рекорды, а Геннадий Авдеенко выиграл Олимпиаду в Сеуле. И с тех пор он держал эту планку. Почти 40 лет! В 2018-м его очередной подопечный Данил Лысенко выиграл зимний чемпионат мира, а летом, в свои 21 год, шарахнул космические 2,40 м. У Загорулько, который собирался уйди на покой еще с Лондона-2012, снова загорелись глаза. Он был уверен, что одаренности Лысенко хватит не только на очередное олимпийское золото, но и на мировой рекорд (2,45), который стоит с 1993 года. И вкладывался душой в очередного ученика.

Увы, дальше была известная история с тремя пропущенными допинг-тестами Данила и последующей поддельной справкой, из-за которой ВФЛА угодила в еще более глубокий кризис. Это, ровно как и флешбеки с обвинениями в адрес Чичеровой, Шустова и Сильнова, очень сильно по нему ударили. Что там было — поди разбери. Но переживал Евгений Петрович невероятно. Вероятно, отсюда и резкое ухудшение здоровья.

Евгений Загорулько.«Шестерки Родченкова говорили: «Ваше дело прыгать, а отвечать будем мы». Шокирующее интервью Загорулько

До мурашек

В последние лет пять-шесть мы с Загорулько общались довольно плотно. Несмотря на возраст, его харизма никуда не девалась. Стоило ему прийти на соревнования, как вокруг тут же образовывался кружок. Все хотели постоять с великим. Послушать его комментарии. Тем более что о прыжках он говорил так же сочно, красиво и понятно, как Леонид Парфенов — об искусстве или вине. Простыми словами Петрович мог доступно объяснить любому человеку какие-то сложные технические нюансы или биомеханические особенности. Наверняка и в этом тоже был один из секретов его успеха.

Меньше года назад мы записывали с ним очередное интервью. В котором Петрович как обычно выступил очень сильно. Кто бы мог подумать, что оно будет последним...

Если пропустили — советую. Мало кто готов говорить так откровенно. Перечитываю последний абзац — до мурашек.

— А кто у нас вне спорта говорит открыто? Чтобы тебе язык отрезали? Мне уже 80 лет, чего бояться? Обидно за другое. Встретил девушку, она сейчас моя жена. У нас трехлетняя дочь. Смотрю на перспективы — становится грустно.

Загорулько — явление в отечественном спорте. И его дочка, которой сейчас четыре года, совершенно точно будем гордиться своим великим отцом.

А Евгений Петрович наверняка улыбнется наверху, если в августе удастся почтить его память победой российских спортсменов в Токио в прыжках в высоту — виде спорта, которому он посвятил всю свою жизнь.

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