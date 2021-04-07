CAS оправдал одних россиян, а другим сократил сроки наказания. Времена меняются?

Спортивный арбитражный суд опубликовал решение о судьбе группы легкоатлетов из России. Дисквалифицированы Ухов, Сильнов и Антюх, но есть и хорошие новости.

Если по-честному, то олимпийских чемпионов Лондона у нашей легкой атлетики больше нет. Абсолютно все наши победители Игр в этом виде спорта попадали в допинг-скандалы. Пусть части из них олимпийские золотые медали все-таки удалось сохранить. Например, у Натальи Антюх аннулировали все результаты начиная с 30 июня 2013-го — то есть в Лондоне-2012 она формально была чиста.

А вот победителю Игр в прыжках в высоту Ивану Ухову повезло меньше — у него аннулировали все результаты, начиная с 16 июля 2012-го, то есть за несколько дней до старта лондонской Олимпиады. Таким образом, олимпийским чемпионом Ухов больше официально не является.

По сути, даже если взять всех российских призеров Лондона, то абсолютно чистых спортсменов, никогда не получавших обвинений в допинге, там только двое. Это Елена Исинбаева, бронзовый призер Олимпиады в прыжках с шестом, и Елена Соколова, серебряный — в прыжках в длину.

Иван Ухов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ухов еще может вернуться в сектор

Решение CAS без мотивировочной части выглядит странным. Например, суд разом сократил дисквалификации с 4 лет до 2 лет 9 месяцев сразу трем спортсменам — Юлии Кондаковой, Светлане Школиной и Ивану Ухову. При этом Школина должна будет вернуть золотую медаль московского чемпионата мира-2013, а Ухов — олимпийское золото Лондона.

Зато оба получат возможность уже скоро вернуться в сектор. Дисквалификация истекает в начале 2022-го, то есть теоретически уже в следующем зимнем сезоне Ухов и Школина свободны прыгать. Правда, тут не все так просто. Иван последний раз выступал в январе 2019-го, Школина — вообще в 2017-м. То есть возвращение Светланы, скорее всего, из области фантастики. Иван, в принципе, имеет возможность возобновить карьеру. Правда, шансы получить нейтральный статус, только выйдя из дисквалификации, у него минимальны, то есть речь может идти только о российских турнирах.

Еще одно решение со знаком минус — дисквалификация олимпийского чемпиона Андрея Сильнова. Сильнова обвиняют в нарушении от 2013 года, которое, судя по всему, всплыло на основании информации из доклада Макларена. Все его результаты с того момента аннулированы, а спортсмена дисквалифицировали на четыре года.

Все бы ничего, но Сильнов вплоть до временного отстранения занимал пост первого вице-президента ВФЛА. После перевыборов его в президиуме уже не было, но факт есть факт. Бывший топовый чиновник федерации дисквалифицирован за допинг. Приятного в этом мало.

Андрей Исайчев. Фото страница Андрея Исайчева в VKontakte

Двух учеников Казарина оправдали

Также CAS вынес решения по делам двоих спортсменов, которых обвиняли в запрещенном сотрудничестве с собственным тренером. Речь об учениках Владимира Казарина — Анне Князевой-Широковой и Андрее Исайчеве.

Сам Казарин был пожизненно дисквалифицирован. Еще в 2018 и 2019 годах РУСАДА засекло троих спортсменов, которые с ним непосредственно работали. И отстранило их на год — в назидание всем остальным. Спортсмены пошли в CAS, и международный суд их поддержал. Все аннулированные результаты восстановлены, дисквалификация отменена. Суд отказался только от финансовой компенсации спортсменам.

При этом третий спортсмен, дисквалифицированный за сотрудничество с Казариным — Рудольф Верховых, — так и остался наказанным. Его апелляцию отклонили.