Британию уличили в масштабных нарушениях антидопинговых правил. Лишат ли ее флага?

Появляются все новые шокирующие подробности злоупотреблений вокруг звезд британской сборной по велоспорту.

Продолжает полыхать скандал вокруг сборной Великобритании по велоспорту, который газета The New York Times назвала «самым громким допинговым разоблачением со времен Армстронга». Три недели назад за манипуляции с тестостероном был отстранен бывший врач британской национальной команды и группы Sky Ричард Фримен. Но, как выяснилось, это еще не все — на протяжении нынешней недели СМИ публиковали новые шокирующие подробности. Причем нарушения касаются периода перед Олимпиадами в Лондоне и Рио, на которых британские велогонщики завоевали 14 золотых медалей. В скандал уже втянуты и национальное антидопинговое агентство UKAD, и ВАДА. Если бы речь шла о России, то с компроматом из Лондона давно бы уже работал Ричард Макларен. А так перспективы наказания кого-либо кроме Фримена пока довольно туманны.

Вникнуть в суть нарушений довольно непросто, поскольку речь в основном о бюрократических моментах и нарушениях антидопинговых правил функционерами. Но в ходе расследования «русского дела» подобные моменты однозначно трактовались как доказательство существования «государственной допинговой системы» и попытки сокрытия положительных тестов на допинг. Поэтому попытаемся разобраться, в чем же все-таки обвиняют Ричарда Фримена, который еще недавно считался одним из самых авторитетных врачей в мире велоспорта. Особенно впечатляют его успехи в команде Sky, гонщики которой восемь раз подряд выигрывали «Тур де Франс». Естественно, теперь честность олимпийских подвигов и успехов на «Большой петле» поставлена под огромное сомнение.

От астмы до импотенции

Для начала в двух словах о том, как началось разоблачение Фримена. Врач впервые попал под подозрение в 2016 году — после того как стало известно, что во время велогонки «Критериум Дофине-2011» в расположение Sky был доставлен пакет с неизвестным лекарством, предназначенный для лидера команды и сборной Великобритании Брэдли Уиггинса. Почти одновременно хакеры Fancy Bear обнародовали информацию о том, что с 2011 по 2013 год перед важными соревнованиями Уиггинс систематически подавал запросы на терапевтическое исключение для использования противоастматического препарата «Триамцинолон». Известно, что Уиггинс — астматик и аллергик, однако сомнения в его честности возникали давно, и комиссия парламента Великобритании начала расследование. Эта была практически единственная осязаемая реакция на все разоблачения Fancy Bear.

Через год в допинговый скандал угодила еще одна звезда Sky — Крис Фрум, в пробе которого было обнаружено превышение содержание сальбутамола. Во время велогонки «Вуэльта» у него тоже якобы случился сильнейший приступ астмы. После этого уже доктор Фримен был вынужден покинуть Sky «по состоянию здоровья». Впрочем, Фрума вскоре оправдали, а UKAD закрыло дело о «таинственном пакете» для Уиггинса, так и не выяснив, что находилось внутри. Парламентская комиссия хоть и указала на этические нарушения в терапевтических исключениях Уиггинса, но криминала в его действиях тоже не нашла. Лишь расследование в отношении Фримена продолжалось, и в ходе него выплыли другие не менее интересные факты.

Правда, следствию сильно мешало то, что некие злоумышленники украли из офиса компьютер доктора. А еще один ноутбук врач случайно разбил. Но следователи все-таки нашли улику — выяснилось, что в 2011 году Фриман заказал в интернет-аптеке тестостероновый гель, причем прямо на адрес Федерации велоспорта Великобритании. Когда этим делом занялся трибунал, доктор поначалу отрицал свою роль и утверждал, что заказ прибыл к нему по ошибке. Мол, на самом деле посылка предназначалась какому-то его однофамильцу. Потом под давлением обстоятельств Фриман признался, что заказал тестостерон для одного из тренеров, которого лечил от импотенции. А когда провалилась и эта версия, стало очевидно, что тестостерон был нужен кому-то из спортсменов. Но вот кому? Фриман не признался.

За давностью лет

И вот скандальный врач отстранен от работы в спорте. Но уже после этого выяснились новые подробности. Издание Mail on Sunday рассказало, что в пробе одного из британских велосипедистов, взятой во внесоревновательный период в 2010 году, были обнаружены следы запрещенного стероида нандролона. Имя спортсмена пока не названо, но издание The Times уверяет, что он является звездой британского велоспорта. По идее, расследованием этой истории должно было заниматься UKAD, но почему-то дело было передано на уровень национальной федерации и куда-то сгинуло. Причем никаких отчетов или записей по его результатам не сохранилось. Хотя вообще-то такой инцидент — чистой воды сокрытие положительной пробы. Увы, даже имя попавшегося гонщика не станет известно, десятилетний срок давности по этому нарушению уже истек.

Более того, после этого инцидента Федерация велоспорта Великобритании решила проверить на нандролон и других своих гонщиков, причем неофициально — в частной лаборатории. Опубликованы скриншоты электронных писем, в которых спортсменам обещают, что в случае положительного результата никаких последствий для них не будет. Итоги этого нелегального тестирования неизвестны, но очевидно, что подобные действия являются вопиющим нарушением Кодекса ВАДА. Именно за такое «неофициальное тестирование» и сокрытие его результатов Россия лишилась флага на две Олимпиады. Справедливости ради, у нас был еще момент с якобы имевшими место исправлениями в базе данных московской лаборатории. Но британцы пока не предоставили о своих тайных тестах вообще никакой информации.

А в январе 2016 года Фриман выступил с еще более радикальным предложением. Он попросил гонщиков сообщать ему данные тестирования по паспорту крови. Это позволило бы создать «упреждающую систему», и в случае возникновения проблем сборная Великобритании смогла бы реагировать на них раньше, чем ВАДА. Как заявил тогда врач, «упреждающая система» нужна, чтобы «понять причины колебаний показателей крови» и «подготовиться к защите спортсмена». Например, таким образом, чтобы не выпускать проблемного гонщика на важные старты во избежание объема медалей в будущем. Это тоже очень серьезное нарушение, на уровне махинаций, которые устраивал Родченков. UKAD данный проект заблокировало, но ничего не сообщило в ВАДА о попытке обойти существующие правила. И сейчас по этому поводу должно будет объясняться в первую очередь Британское антидопинговое агентство.

С Фрименом, в общем-то, все понятно — этот специалист окончательно вписал свое имя в список «черных докторов» велоспорта наряду с Микеле Феррари и Эуфемиано Фуэнтесом. Очевидно, что клейма на этом специалисте ставить уже негде. Однако очень неприглядной в этой истории выглядит роль UKAD. Напомню, что именно данное агентство на протяжении трех лет тестировало и поучало российских спортсменов после дисквалификации РУСАДА. И именно оно выступало против восстановления нашего агентства на том основании, что в России еще «не сформировалась антидопинговая культура». Интересно, о каком уровне этой самой культуры свидетельствует замалчивание британским агентством очевидных проблем с соблюдением допинговых правил в одной из самых успешных спортивных федераций своей страны?