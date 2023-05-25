В легкой атлетике отказываются от соревнований в помещении. Идея украдена у России

Старты в манеже переименуют в «шорт-трек» ради сокращения расходов на фоне финансового кризиса World Athletics.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) откажется от термина «соревнования в помещениях», который использовался в этом виде спорта с 1966 года. Ему на смену придет термин «шорт-трек», который предполагает большую вариативность. «В соответствии с новой концепцией, 200-метровая дорожка больше не будет использоваться исключительно в манежах. Это откроет перед организаторами соревнований комплекс новых возможностей для проведения стартов на любых доступных им объектах, — объяснил идею президент World Athletics Себастьян Коэ. — В частности, использование 200-метровых дорожек на открытом воздухе полезно для городов, где не хватает места, что простимулирует рост инвестиций в новую спортивную инфраструктуру».

Секрет в нюансах

Окончательно данное решение должно быть легализовано в августе этого года во время конгресса WA в Будапеште. Но, видимо, это лишь формальность. Появление термина «шорт-трек» не означает отмены зимних чемпионатов мира, которые проводятся с 1985 года. Однако теперь они теоретически могут проводиться на временных аренах с укороченной дорожкой на открытом воздухе. Это значительно расширяет возможности для организации турниров, поскольку далеко не везде есть соответствующие манежи. Правда, пока не совсем понятно, как теперь быть с прыжковыми дисциплинами и с нюансами, связанными с ветром, которые ранее на соревнованиях в помещениях игнорировались.

Фото Global Look Press

Появление соревнований в помещении в свое время позволило существенно расширить соревновательный период для легкоатлетов. Появился термин «зимний сезон», который обычно длится с января по конец марта. Его вершиной является зимний чемпионат мира — он проводится раз в два года, чередуясь с чемпионатами континентов. В целом разница между стартами в манеже и на улице невелика, но есть нюансы. Главные из них относятся к беговым дисциплинам и связаны с тем, что в помещениях используется укороченная дорожка — около 200 метров вместо 400 метров на свежем воздухе.

Из-за короткого круга меняется радиус виражей, что существенно влияет на технику бега. Из-за этого ряд дистанций в помещении отличается от олимпийских нормативов. Некоторые из спортсменов вообще недолюбливают зимний сезон, считая, что в манеже легче получить травму. Рекорды в закрытых помещениях тоже фиксируются отдельно и считаются как бы менее престижными, чем на классических стартах. То же касается и титулов. Хотя современные технологии практически нивелируют разницу в ощущениях спортсмена, особенно в прыжковых дисциплинах.

Современный тренд

Легкая атлетика, как известно, считается королевой спорта. Однако она требует существенных затрат на инфраструктуру, которые почти никогда не окупаются. Раньше беговые дорожки как бы шли «прицепом» к футбольным стадионам. Однако с 1980-х годов ради того, чтобы приблизить трибуны к полю, многие владельцы арен начали отказываться от легкоатлетического «прицепа», и со временем это создало серьезные проблемы для королевы спорта. World Athletics вообще уже давно переживает финансовый кризис, и сейчас, видимо, прижало насколько, что решено отказаться от многолетних традиций.

Фото Global Look Press

Еще в нулевых годах тогдашний президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев предлагал коллегам из других стран перейти на 300-метровые дорожки. Их можно было укладывать на газоны чисто футбольных стадионов. Очевидно, что нынешнее решение с «шорт-треком» — это развитие данной идеи, хотя про Балахничева Себастьян Коэ, естественно, не упоминает. Российский функционер пожизненно дисквалифицирован из-за допинговых обвинений.

В целом «упрощенные варианты» классических видов спорта — это один из современных трендов. Давно известен конькобежный шорт-трек — когда спортсмены соревнуются в хоккейной коробке вместо традиционного 400-метрового овала (фактически это сейчас другой вид спорта). Также есть опыт плавания, где проводятся соревнования на 25-метровой дорожке место классической 50-метровой (на короткой воде есть свои чемпионаты мира и фиксируются отдельные рекорды). Также широкое распространение имеют облегченные варианты игровых видов спорта — регби-7, мини-футбол, баскетбол 3х3.

В общем, ничего криминального в нововведениях World Athletics, наверное, нет. Даже такому консервативному виду спорта, как легкая атлетика, надо меняться. Другой вопрос, что нейминг на сей раз придуман не самый удачный — и далеко не факт, что название «шорт-трек» надо использовать в России, поскольку неизбежно возникнет путаница с зимней дисциплиной. Но название, конечно, вторично. А проблемы со стандартными легкоатлетическими аренами есть и у нас в стране. И, как бы мы ни относились к WA, не использовать послабления в правилах сейчас просто глупо.