Гимнастка из США стала миллионером без достижений в спорте. Ее обвиняют в торговле своей сексуальностью

В Америке не прекращаются споры относительно зарабатывания на внешности.

В спорте не все зарабатывают одинаково. Большинству атлетов приходится всю жизнь идти к тому, чтобы начать покрывать расходы родителей, вложенные в спортсмена в детстве. Иногда даже титулов чемпионов мира недостаточно — большую часть средств все равно получают с рекламных контрактов. Американской гимнастке Оливии Данн недавно исполнилось 20 лет, но она уже имеет доход около двух миллионов долларов в год. При этом Данн никогда не выступала на крупных международных турнирах, а ее полученные баллы далеки от топ-уровня. Как так получилось?

Оливия Данн. Фото Global Look Press

Система контрактов для спортсменов-студентов

В США спортивная гимнастика остается одним из тех видов спорта, который ждут на Олимпийских играх больше всего. Даже несмотря на то что женская и мужская сборные проиграли в командных соревнованиях в Токио год назад, а Симона Байлз невнятно выступила на Олимпиаде из-за психологических проблем, интерес не угас.

У национальной ассоциации студенческого спорта в Америке есть так называемое NIL-правило. Расшифровывается эта аббревиатура как «имя, образ и сходство». По сути, это личный бренд человека. Это означает, что любой, кто хочет сотрудничать со спортсменом, может обратиться к нему и спросить, может ли он использовать данные атлета для рекламы своей продукции. Студенты могут таким образом получать прибыль.

Здесь как раз и стоит обратить внимание на Оливию Данн — одну из самых популярных спортсменок среди студентов. Она учится в Луизианском университете и выступает за это образовательное учреждение на различных соревнованиях. Оливия пользуется особым вниманием в соцсетях — практически в каждой из них у Данн более одного или даже больше миллиона подписчиков. Эксперты считают, что годовой доход спортсменки уже превышает два миллиона долларов благодаря NIL-контрактам.

Как раз за это Оливия подверглась критике со стороны издания New York Times в одной из статей, получивших широких резонанс в интернете: «Студентки-спортсменки зарабатывают миллионы благодаря своим многочисленным подписчикам в социальных сетях. Но некоторые из тех, кто боролся за справедливость в женском спорте, опасаются, что построение их личного бренда является регрессией».

Данн рассказала New Your Times, что на подобных контрактах заработала сумму, состоящую из семи цифр. Очевидно, что это более одного миллиона долларов. «Это то, чем я горжусь. Тем более что я женщина, занимающаяся спортом в колледже. После колледжа не существует профессиональных лиг для большинства женских видов спорта», — добавила Оливия.

Оливия Данн. Фото Соцсети

Критика Данн

Спортсменка зарабатывает тем, что в соцсетях рекламирует одежду различных брендов, в том числе и спортивную. Внешние данные гимнастки тоже способствуют тому, что ее выбирают в качестве модели. Данн — миниатюрная блондинка с подтянутой фигурой. Но это вряд ли является единственной причиной, почему у нее столько спонсоров, — все-таки в Америке стремятся к толерантности и часто хотят сотрудничать с людьми разной национальности, цвета кожи и вероисповедания.

В этом же случае вопрос только один — похоже, что женская привлекательность и определенные стандарты красоты все-таки играют свою роль. Как раз об этом и беспокоятся болельщики и автор статьи в издании NYT. Если все эти контракты даются благодаря заслугам спортсменов в спорте, это одно. Но если только благодаря тому, на что человек не очень-то способен повлиять, то это как-то странно по отношению к тем, у кого получилось добиться большего. Никто не обвиняет саму Данн — она просто делает то, что может. Здесь речь об отношении к этому в мире.

Оливия Данн. Фото Соцсети

Андреа Герин, исследователь спортивного бизнеса из Великобритании, спрашивала у спортсменок, каково им публиковать фривольные фотографии в интернете. Некоторые сочли это не слишком достойным, но сказали, что решаются на это, потому что так они смогут больше заработать. И говорится здесь не о каких-то непристойных материалах, а просто о снимках в купальнике.

Понять можно и тех, кто считает, что педалировать свою красоту не стоит (или, точнее, тех, кто уверен, что это не должно быть главным критерием для бизнеса при выборе моделей), и тех, кто не против, если люди зарабатывают на этом. Но мир не чисто черный или белый, в нем нет места гиперполярности. Есть некоторые непреложные истины, которые должны соблюдаться, но подобный случай не из их числа. Поэтому не стоит уходить в крайности при выборе своей позиции.