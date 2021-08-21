Скандал разросся до научно-спортивного.

В американском Юджине стартовал этап «Бриллиантовой лиги». Тот самый, куда так и не успели получить визы Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова. Все самое интересное будет происходить в ночь с субботу на воскресенье по московскому времени, однако забеги на две мили традиционно были вынесены на сутки раньше.

И сенсационнейшую победу одержала Франсин Ньйонсаба из Бурунди. Никто этого не ожидал, потому что среди участниц была Летенсенбет Гидей из Эфиопии — обладательница мировых рекордов на 5000 м, 10 и 15 км. Так вот Ньйонсаба привезла ей 6 секунд!

Ньйонсаба выглядит вот так.

Этого человека два года назад официально признали интерсексом. Ее кариотип — 46,ХY. В некоторых странах, например в Австрии, такие люди официально могут считаться третьим полом. Если совсем просто, то организм Франсин содержит признаки, промежуточные между мужскими и женскими. Из этических соображений полную информацию World Athletics (WA) не предоставляет, но вы сами легко можете найти в интернете, какие именно признаки характерны для таких людей.

В соответствии с правилами WA, за запредельный уровень тестостерона Ньйонсабе запретили бегать дистанции от 400 метров до мили. А она показывала шикарные результаты на 800 метров. В частности, стала второй на Олимпиаде в Рио — прямо вслед за знаменитой Кастер Семеней, которой тогда еще выступать на средних дистанциях не запрещали.

Так вот бурундийка после запрета перешла на стайерский бег — и результаты мы видим. Всего через два года она разносит рекордсменку мира.

Намибийские самородки продолжают жечь

Сегодня нечто похожее произошло на юниорском чемпионате мира в Кении. Две 18-летние девушки из Намибии, о которых много говорилось по ходу Олимпиады в Токио, не оставили соперницам ни единого шанса на 200 м.

Если вдруг вы все пропустили, то коротко повторим. Беатрис Маслинги и Кристин Мбома стали главным открытием этого сезона, начав с ранней весны бить юниорские рекорды мира на 400 м и показывая лучшие результаты даже относительно взрослых. Подруги, о которых еще полгода назад вообще никто не слышал, могли бы занять первые два места уже на Олимпиаде-2020. Но после исследования WA документально подтвердили то, что было заметно невооруженным глазом. Обе девушки — мужеподобные. И тестостерон у них — зашкаливающий.

Как вы уже знаете, это означало запрет на дистанции от 400 м до мили. И всего за два месяца они перестроились на куда более скоростные 200 м. Да как! Обе дошли до олимпийского финала, в котором Мбома стала второй с очередным рекордом мира для юниоров.

Участие этих девушек на юниорском мире стало приговором для всех остальных. Это как если бы Мария Ласицкене вышла посоревноваться в чемпионате родного Прохладного. В итоге Мбома легко выиграла, Маслинги — вторая.

Ошибка ученых или давление?

Казалось бы, все эти результаты — явное свидетельство того, что женщинам с такими особенностями организма нельзя соревноваться не только в бегах от 400 м до мили, а вообще на всех дистанциях. Для них нужно либо отводить отдельную категорию, либо пусть принимают препараты, после которых тестостерон опускается до нормальных для женщин показателей. Потому что иначе они имеют преимущество над обычными девушками.

Однако на деле все получается наоборот. Сенсационные новости сообщает портал Yahoo.

В 2017 году в British Journal of Sports Medicine вышла статья, в которой научно объяснялось, что у женщин, у которых тестостерон выше 5 нмоль/л, работоспособность на 800 м выше, чем у обычных представительниц этого пола, на 1,8%, а на 400 м — на 2,7%. Это стало толчком к последующим шагам WA с запретами.

Трое ученых, которые опубликовали материал, подверглись серьезному давлению. И впоследствии статья была скорректирована. И вот на днях один из авторов, Роджер Пилке-младший, заявил, что исходные доказательства оказались ошибочными, а значит, World Athletics должна немедленно приостановить все ограничения.

— Исправления — обычное дело в исследованиях, поскольку ученые тоже люди и тоже делают ошибки, — сказал он. — Но одна из самых важных особенностей науки — то, что она самокорректируется. Ошибки выявляются, признаются и исправляются. Опубликованное исправление — это не просто признание ошибки в несущественной статье, это признание ошибки World Athletics в единственном эмпирическом анализе, лежащем в основе правил допуска спортсменок. Последствия огромны.

К чему это все приведет — пока непонятно. Но адвокаты Кастер Семени уже навострили уши и готовят новые иски. По мнению юристов исправление статьи в British Journal of Sports Medicine и признание Роджер Пилке-младшего — несомненные доказательства несправедливого недопуска их подзащитной до Олимпиады в Токио, а также веская причина отмены всех запретов для вступления девушек даже с космическим тестостероном на любых дистанциях.

Тенденции в женской легкой атлетике — пугающие уже сейчас. И страшно представить, что начнется, если адвокаты Семени докажут в судах свою правоту.