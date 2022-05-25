Рекорды Болта под угрозой. В США, Ямайке и даже Африке появились дерзкие тинейджеры

Безумно быстрые спринтеры выходят на передний план.

Усэйн Болт — лучшее, что было с легкой атлетикой в XXI веке. Он вышел далеко за рамки своего вида спорта. Звезды футбола, НБА и «Формулы-1» на различных мероприятиях сами подходили к нему за фото. Ямаец одним своим появлением заполнял стадионы по всему миру — даже на утренних квалификациях, которые обычно не вызывают никакого интереса. Болт регулярно устраивал шоу и играючи бил мировые рекорды на самых важных стартах. Даже сейчас, спустя пять лет после завершения карьеры, он с большим заделом самый популярный и узнаваемый легкоатлет планеты.

Часто говорят, что Болт не реализовал свой потенциал в плане скорости. Считают, что и 100 м он мог выбежать из 9,5 сек., и на 200 м вплотную подойти к ультразвуковому рубежу в 19 сек. При этом ученые сходились во мнении, что его действующие рекорды (9,58 и 19,19) будут стоять если не вечно, то очень долго. Эти секунды — близки к пределу человеческих возможностей. И когда появится спринтер с такой же уникальной конституцией, как у ямайца, непонятно.

Но вот начинается постолимпийский сезон-2022, и мы видим, что не все так очевидно. На легкоатлетическом горизонте намечается серьезная вспышка.

И кто же?

К этому сразу несколько предпосылок. Если мы уже как-то свыклись, что необычайно быстро начали бегать китайцы (Бинтян Сю в 2021-м дал 9,83), обыденно меняют 10 сек. японцы (четверо разных за пять лет), то теперь, судя по всему, начинается спринтерская революция в Африке. Что происходит на континенте, одним из главных брендов которого десятилетиями являлись марафонцы, — одна из тайн планеты.

Но в апреле 18-летний подросток из Ботсваны выдал 9,96. Его куда более опытный товарищ из Ганы ответил 9,94. Ну а лучший результат сезона в мире сейчас у хедлайнера афроспринта — Фердинанда Оманаялы. В Найроби на глазах президента Кении он разделал звездных американцев во главе с серебряным призером Токио-2020 Фредом Керли. Результат Оманаялы — 9,85. При этом в сентябре на том же самом стадионе этот парень пролетел за 9,77.

Просто для сравнения. Рекорд России — 10,10. Ему 15 лет, и никаких намеков на апдейт. На последнем чемпионате страны для уверенной победы хватило 10,28.

Ладно, вернемся к предпосылкам на вулканические результаты в мировом спринте. Вторая — появление топового ямайского спринтера. Если во времена Болта было шикарное поколение с Асафой Пауэллом и Йоханом Блейком, то вместе с уходом Усэйна наступил большой спад. И вот в прошлые выходные в Кингстоне отжег 21-летний Облике Севилле — 9,86! Что интересно, как и Болт, начинал он беговую карьеру с 400 м. Теперь, в преддверии июльского ЧМ в Юджине, к нему на острове повышенное внимание. Фаны надеются, что он во всех смыслах пойдет по стопам кумира. А ворвался на сотню с длинного спринта Болт ураганом.

Один рекорд у Усэйна уже отобрали. Причем жестко

Наконец, никуда не делась американская школа. Уже к 1 мая сразу семь легкоатлетов разменяли 20 сек. на 200 м (опять же для наглядности: рекорд России — 20,35, а время действующего чемпиона страны — 20,78). Но даже из этого списка сильно выбивается Эррийон Найтон. 18-летний выскочка, установивший 30 апреля мировой рекорд для юниоров — 19,49! Предыдущий принадлежал как раз Болту — 20,13. Ощущаете разницу? Это пропасть.

А ведь сезон только-только начинается!

Нет никаких гарантий, что этим летом Усэйн перестанет быть рекордсменом мира. Но если это случится, удивляться не стоит. Прогресс не остановить.