На соревнованиях в Якутии пробежали быстрее мирового рекорда. Удивительный результат

Как прошел Забег.рф — самое массовое соревнование выходных.

В воскресенье по всей России проводился Забег.рф — одно из самых массовых соревнований в мире. Его фишка в том, что люди одновременно выходят на старт в самых разных городах страны — от Калининграда до Владивостока. Суммарно бежали более 120 тысяч человек.

В Москве выступили и корреспонденты «СЭ». Наталья Марьянчик, которая всего неделю назад впервые в жизни одолела полумарафон, на этот раз вышла помочь сыну — Ивану. Вместе с которым пронеслась километр — у Ваньки личный рекорд и первый большой забег в копилке.

Я прокатил «десяточку» — 37.18. Все было классно. Старт у Кремля, там же финиш, шикарная атмосфера, беговая погода — что еще надо?

Неистово рекомендую подобные соревнования. Бегите, плывите, крутите педали — кому что ближе. Это всегда огромный заряд. Энергетика перед стартом — кайфовейшая. Причем результат не имеет особого значения. Главное — процесс. Чем больше будет подобных мероприятий, тем лучше.

Ошибочка вышла

В столице бежала целая группа селебрити. От известных телеведущих до блогеров и звезд из разных видов спорта. Кто-то фоткался с ними прямо по ходу дистанции, для кого-то принципиально было обогнать.

Интересно, что полумарафон в Москве выиграл Дмитрий Полянский. Участник четырех Олимпиад в триатлоне. 35-летний спортсмен обыграл «чистых» легкоатлетов.

Но самый резонансный забег, однозначно, прошел в Якутске. Там ребята очень быстро прокатили полумарафон: время победителя Василия Лукина — 55.59, а серебряного призера Дмитрия Ловцова — 57.07. Все бы ничего, но оба превысили мировой рекорд, причем чемпион — сразу на 1,5 минуты. Официальное высшее мировое достижение — 57.32. Пока его шокированный обладатель Джейкоб Киплимо из Уганды пытался прийти в себя и понять, что в этой загадочной Якутии вообще произошло, подлетели уточнения по трассе. Оказывается, ее померили не совсем точно.

Знаете, на сколько обсчитались? На 5 км! Вместо 21,1 оказалось 16,1 км.

Сезон только начинается

В целом ничего страшного в этом нет — просто курьез. Забег.рф позиционируется как массовый и глобальный старт. Его основная задача — привлечь к бегу как можно больше людей, а не бить рекорды. И с главной миссией организаторы справляются. Даже эта веселая история из Якутии — только в плюс в плане пиара и рекламы. Кто знает, может, теперь на следующий годы бегуны со всей России отправятся в Якутию за личными рекордами.

Что же до замеров, то косяки случаются даже на серьезных соревнованиях, где бегут исключительно топ-атлеты.

Так, два года назад сенсационные новости прилетели из США. Американец Ноа Лайлз якобы пробежал 200 м за 18,90 — это заметно быстрее рекорда мира легендарного Усэйна Болта. Пока находящийся в прострации Лайлз пытался уложить произошедшее в голове, а судьи пытались понять, как такое возможное, кто-то посоветовал перемерить дистанцию. Выяснилось, что она на 15 метров короче, чем надо. И это на сертифицированном стадионе, где есть официальная разметка!

Все, кроме Ноа, посмеялись и разошлись. Так что бывает всякое.

А у нас впереди большой, насыщенный любительскими стартами сезон. Пробеги, заплывы, гонки с препятствиями. Сейчас, когда международных стартов у российских атлетов практически нет, самое время самим поглубже окунуться в спорт. «СЭ» точно будет участвовать в максимальном количестве таких историй.

Так что — до встречи на стартах!