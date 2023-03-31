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Сегодня, 21:30

Школьник установил рекорд, которого не было у Болта. На стометровке — новая звезда

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
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Буваджи Нкруми
Буваджи Нкруми.
Буваджи Нкруми, Летсиле Тебого, Бенджамин Ричардсон.
Буваджи Нкруми, Летсиле Тебого, Бенджамин Ричардсон.
Фото Getty Images
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19-летней Буваджи Нкруми — всего третий юниор в истории, который выбежал из 10 секунд на королевской дистанции.

Первым в легкоатлетическом сезоне-2023 удалось пробежать 100 м быстрее гроссмейстерских 10 секунд 19-летнему Буваджи Нкруми. Учащийся выпускного класса и капитан команды Кингстонского колледжа на юниорских соревнованиях «Первый класс» в столице Ямайки одержал уверенную победу в финале на королевской дистанции с результатом 9.99. Это — национальный рекорд среди спортсменов до 20 лет. Тем не менее забегом юный талант был недоволен и заявил, что не сумел преодолеть дистанцию идеально.

 
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Еще один наследник Болта?

У спринтера-тинейджера есть прозвище — Доктор Скорость. Как объясняет сам Нкруми, оно появилось не из-за того, что он любит естественные науки или планирует изучать медицину (как раз с учебой у спортсмена, по его собственным словам, не слишком ладится), а благодаря истории с необычным именем. Незадолго до рождения мальчика его отец слушал по радио сюжет о докторе по фамилии Буваджи, так будущего легкоатлета и назвали. С детства не слишком габаритный парень отличался скоростью — уже в возрасте 12 лет бежал стометровку за 11,06!

На международном уровне Нкруми заявил о себе в прошлом сезоне. С чемпионата мира по легкой атлетике для спортсменов не старше 20 лет, проходившего в начале августа 2022 года, ямайский спринтер увез две серебряные медали: эстафетную и личную. В финальном забеге на дистанции 100 м Буваджи установил рекорд страны (10.02), но за победу не боролся — Летсиле Тебого из Намибии был недосягаем — 9,91 и мировой рекорд в возрастной категории.

 
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Показанные Нкруми в этом году 9,99 позволили ему стать третьим в истории спортсменом, пробившим заветный барьер до наступления двадцатилетия. Помимо Тебого и ямайца, в этот клуб спринтеров-вундеркиндов входит также Трейвон Броммел из США (9,97). Карьера последнего спортсмена является отличным примером того, что не все сверхбыстрые юниоры «сдуваются» на взрослом уровне. С разницей в семь лет (2015 и 2022) Броммел брал бронзовые медали чемпионатов мира, а в прошлом сезоне одержал победу в зачете стометровки в рамках престижной серии «Бриллиантовая лига».

Великие ямайские спринтеры, впрочем, шли к пиковым скоростям куда медленнее. Мировой рекордсмен Усэйн Болт до 20 лет на старт дистанции 100 м на официальных соревнованиях не выходил вообще, обладатель третьего времени в истории Йохан Зверь Блейк в 19 лет бежал стометровку за 10,07. Однако свои лучшие результаты ямайские суперзвезды показывали уже в возрасте за двадцать — великие 9,58 Болта, и выдающиеся 9,69 Блейка состоялись, когда обоим атлетам было по 22 года.

Буваджи Нкруми, Летсиле Тебого, Бенджамин Ричардсон.
Буваджи Нкруми, Летсиле Тебого, Бенджамин Ричардсон.
Фото Getty Images

Пока даже не лидер поколения

Нынешнее поколение спринтеров раскрывается раньше: сопернику Нкруми Летсиле Тебого в июне исполнится 20, Эррийону Найтону из США (19.49 на дистанции 200 м — мировой рекорд для тех, кому до двадцати) так же, как и ямайскому таланту — 19 полных лет. Вся эта троица способна поменять расстановку сил в спринте еще до Олимпийских игр в Париже-2024. Однако для того, чтобы выйти на мировой уровень, и Тебого, и Найтону, и особенно Нкруми необходима стабильная соревновательная практика на международном уровне.

Дело в том, что школьник из Кингстона пока что — «домашняя» звезда. Первой проверкой сил для Нкруми за пределами Ямайки станут Игры стран Карибского бассейна в Нассау (Багамские острова) с 7 по 10 апреля. А уже в конце месяца Доктору Скорость предстоит проверка сил американскими монстрами спринта. Буваджи после впечатляющего старта сезона получил приглашение на старейшие легкоатлетические соревнования в США — Penn Relays. Если Нкруми не дрогнет в компании Лайлса, Броммела и Керли, а сможет двигать свой личный рекорд в гонках с ними — можно будет признать, что у Болта на родине наконец-то появился наследник Молнии.

 
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На тех же соревнованиях в Кингстоне в финале стометровки у юниорок также был установлен рекорд страны для спортсменок в возрасте до 20 лет. Бронзовая медалистка чемпионата мира-2022 в этой возрастной категории на двухсотметровке —18-летняя Алана Рид пробежала дистанцию за 10.92. Для сравнения, в аналогичном возрасте результаты будущей обладательницы восьми олимпийских медалей Шелли-Энн Фрейзер-Прайс были ближе к двенадцати секундам.

Предыдущий тинейджерский рекорд Ямайки — 11.13 — держался почти 22 года и принадлежал трехкратной олимпийской чемпионке Веронике Кэмпбелл-Браун. Последняя завершила карьеру, а вот посоревноваться с Фрейзер-Прайс, до сих пор являющейся лидером мирового рейтинга на стометровке, или пробежать с ней вместе в эстафете шансы у Аланы Рид вполне реальные.

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