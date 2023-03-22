Лечился допингом от ковида. Знаменитый бегун из Новой Зеландии дисквалифицирован за вранье

Новозеландский легкоатлет Зейн Робертсон боролся за чистый спорт, но сам получил восемь лет за ЭПО и махинации с документами.

Рекордсмен Океании в беге на полумарафонскую дистанцию (21,0975 км) Зейн Робертсон из Новой Зеландии дисквалифицирован Спортивным трибуналом своей страны на восемь лет. Половину срока 33-летний легкоатлет получил за применение запрещенной субстанции — ЭПО (эритропоэтина) и еще столько же сверху — за помехи в ходе расследования дела. В начале февраля 2023 года Робертсон заявил о завершении карьеры.

Жил в Африке, тренировался с братом, устанавливал рекорды

Зейн и его брат-близнец Джейк Робертсон известны в легкоатлетическом сообществе тем, что в возрасте 17 лет переехали из Новой Зеландии в Восточную Африку, чтобы прогрессировать в беге на средние и длинные дистанции. Большую часть профессиональной карьеры они провели, тренируясь в Кении и Эфиопии с сильнейшими спортсменами из этих стран.

На пике формы братья установили несколько впечатляющих рекордов: Джейк и Зейн делят быстрейшее время в истории Океании в беге на 10 км по шоссе (27 мин 28 с), а последний в 2015 году установил ориентир для всех бегунов региона на полумарафоне (59 мин 47 с). Последнее достижение выглядит еще более впечатляюще с учетом того, что было достигнуто в эпоху до массового распространения соревновательных кроссовок с карбоновой пластиной в межподошве.

Однако после 2018 года карьера братьев Робертсон пошла на спад: их преследовали травмы, и, как следствие, результаты были нестабильными и не самыми высокими. Джейк на протяжении нескольких месяцев оставался без спонсорской поддержки — подписчики в соцсетях едва ли не ежедневно отмечали профили компаний, производящих беговую экипировку, с целью побудить их подписать контракт со спортсменом. Однако теперь становится ясно, почему никто из брендов не стал связываться с Робертсоном — скорее всего, уже было известно, что против его брата ведется расследование по делу о применении допинга. Проблемы Зейна могли отразиться и на имидже Джейка.

Зейн Робертсон. Фото Getty Images

Оригинальное кенийское лечение или злой умысел?

Дело о допинге стартовало после того, как обе соревновательные пробы (А и Б) Зейна Робертсона, сданные после 10-километрового пробега в Манчестере в мае 2022, показали следы наличия запрещенного вещества. Спортсмен попытался оправдаться, рассказав свою версию случившегося.

Робертсон дал показания Drug Free Sport New Zealand (Агентство чистого спорта в Новой Зеландии) о том, что эритропоэтин (гормон, улучшающий доставку кислорода к мышцам) попал в его организм в ходе лечения от коронавируса. Якобы спортсмен обратился в кенийский госпиталь, чтобы вакцинироваться от COVID-19. После экспресс-тестирования выяснилось, что Робертсон уже болеет самой популярной болезнью последних трех лет. Для лечения врач принял решение ввести Зейну дозу ЭПО, несмотря на то что новозеландец предупреждал, что он является действующим профессиональным спортсменом.

Однако расследование Агентства чистого спорта при активной поддержке Athletics Integrity Unit (независимая организация по борьбе с допингом) и Кенийского антидопингового агентства показало, что история спортсмена — ложь. В указанную им дату Робертсон на самом деле в госпиталь не обращался, ни один из двух докторов, имена которых Зейн упоминал, в клинике не работал, а второй оказался лаборантом.

К тому же оказалось, что легкоатлет подделал часть документов и справок. Отпираться дальше не было смысла — стороны подписали меморандум о том, что не имеют претензий друг к другу относительно восьмилетнего срока дисквалификации (с 20 сентября 2022 года по 20 сентября 2030 года).

Зейн Робертсон. Фото Global Look Press

Допинговый «бумеранг»

Примечательно, что перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году Зейн Робертсон переехал для тренировок в Эфиопию из Кении. И в качестве одной из причин такого решения указывал, что не может находиться в стране, где столько «грязных» спортсменов.

Самым громким скандалом, связанным с применением допинга кенийским бегуном, стало дело Асбеля Кипропа. Трехкратный чемпион мира (2011, 2013, 2015) и олимпийский чемпион-2008 в беге на 1500 м был дисквалифицирован на четыре года в 2019 году после двухлетнего расследования, подтвердившего, что спортсмен принимал эритропоэтин. Кипроп на протяжении всего срока своего бана продолжал заявлять, что не виновен.

Теперь же на самом известном допинге в мире циклических видов спорта (его применял, например, Лэнс Армстронг) попался сам Робертсон, еще несколько лет назад так активно «топивший» кенийцев.

Леонид Мужикбаев