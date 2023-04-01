«Время не лечит». Писториусу отказали в досрочном освобождении из тюрьмы

Паралимпиец-убийца остается в камере, несмотря на раскаяние и примерное поведение.

По итогам закрытого судебного заседания, проходившего в здании тюрьмы исправительного центра Аттериджвиль на окраине административной столицы ЮАР Претории, знаменитому бегуну-ампутанту Оскару Писториусу (первому в истории легкоатлету на двух протезах, выигравшему медаль чемпионата мира и участвовавшему в Олимпиаде) было отказано в условно-досрочном освобождении.

Подсчеты показали, что 36-летний шестикратный чемпион Паралимпийских игр (2004, 2008, 2012), осужденный за убийство возлюбленной — модели Ривы Стенкамп — не отбыл половину срока заключения. В следующий раз Писториус, согласно правилам Департамента исправительных учреждений, сможет подать прошение об УДО только в августе 2024 года.

Тюрьма исправительного центра Аттериджвиль. Фото Reuters

Он должен сидеть пожизненно

Дело самого известного безногого бегуна тянется с 2013 года. В день святого Валентина десять лет назад Писториус четырьмя выстрелами из девятимиллиметрового пистолета через дверь ванной комнаты собственного дома в Претории убил Реву Стенкамп, с которой встречался на тот момент несколько месяцев. В октябре 2014 года был приговорен к пяти годам тюремного заключения за «непредумышленное убийство» (суд принял версию спортсмена о том, что он принял девушку за грабителя, забравшегося в ванную через окно, и открыл огонь с целью самозащиты). Спустя несколько месяцев за решеткой адвокатам Писториуса удалось подать петицию с целью освобождения их клиента досрочно. Сторона паралимпийца давила на ужасные условия содержания, причинявшие инвалиду физические (в тюрьме его избивали) и моральные страдания.

Рива Стенкамп и Оскар Писториус. Фото AFP

В результате, уже в октябре 2015 года Писториус был переведен под домашний арест. Однако семья Стенкамп была против: родители Ривы Барри и Джун подали апелляцию и добились пересмотра приговора. В июле 2016 года паралимпийцу вынесли новый приговор: шесть лет за решеткой за «убийство в состоянии аффекта». Полтора года спустя Верховный апелляционный суд ЮАР принял во внимание аргументы прокуратуры и пересмотрел решение. Предыдущий приговор был признан «излишне мягким», а срок заключения Писториуса был увеличен до 13 лет и пяти месяцев. В 2021 году команда юридического сопровождения звездного легкоатлета предприняла попытку подать на УДО, однако она провалилась. Писториус не выполнил обязательного процессуального условия — не встретился с семьей Стенкамп.

В 2022 году отец Ривы общался с заключенным и остался крайне разочарован итогом рандеву. «Я убежден, что он (Писториус) стрелял в нашу дочь намеренно, а не принял ее за грабителя, как продолжает утверждать. Спустя почти десять лет мы все еще ждем, что он признается в убийстве в приступе ярости. Если бы он сказал мне правду, я бы возможно позволил системе правосудия решать, стоит ли его выпускать досрочно», — подытожил Барри Стенкамп.

В 2023 году позиция семьи жертвы не изменилась. В ходе заседания пятничного заседания по вопросу возможного освобождения параспортсмена мать Ривы Джун Стенкамп зачитала в отдельном помещении (без присутствия Писториуса) ее с мужем обращение к Совету по УДО. О содержании заявления рассказала журналистам адвокат семьи Ривы Таня Коен: «Он убил их дочь. По их мнению, он должен сидеть пожизненно».

Оскар Писториус. Фото AFP

Друг Бегущего по лезвию убежден, что Оскар искупил вину

С другой стороны, в ходе заседания Совет принял во внимание примерное поведение экс-спортсмена в заключении, участие в образовательных активностях (он с 2018 года проводил в тюрьме курсы религиозного образования), а также состояние физического и психического здоровья для того, чтобы сделать вывод, представляет ли Писториус угрозу обществу.

Однако итоговое решение было вынесено по формальному признаку: Оскар не отсидел половину срока и остается в заключении как минимум до августа 2024 года. Семья Стенкамп временно удовлетворена:

«Мы согласны с сегодняшним решением, но это не повод для празднования. Мы ужасно скучаем по Риве и будем скучать по ней всю оставшуюся жизнь. Мы верим в справедливость и надеемся, что она и дальше восторжествует».

Известный британский легкоатлет Мартин Руни (чемпион Европы 2016 на дистанции 400 м, обладатель олимпийской медали в эстафете), много лет проводивший тренировочные сборы в ЮАР вместе с Писториусом и соревновавшийся с ним в одной дисциплине, продолжает общаться с другом на протяжении всех этих десяти лет. В январе 2023 года он навестил Оскара в тюрьме. Руни заявил, что Писториус до сих пор убежден — убийство Ривы Стенкамп было непредумышленным.