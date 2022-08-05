Темнокожий израильтянин выиграл спринт на чемпионате мира. Новый тренд в легкой атлетике
На чемпионате мира по легкой атлетике среди молодежи спринтерские дистанции получились максимально скандальными и зрелищными. Сначала на 100 метрах ботсванец Летсиль Тебого настолько был уверен в успехе, что на последних десятках метров начал дразнить своего ближайшего соперника с Ямайки Бувадже Нкруме. Потом, правда, Тебого извинился перед теми, кто посчитал жесты неуважением, и сказал, что таким образом пародировал своего идола Усэйна Болта.
На 200 метрах Тебого наказали. Причем сделал это не кто иной, как израильтянин с необычным именем Блессинг Акваси Африфа. Он вытащил почти мертвый забег, на зубах оставив самоуверенного соперника позади — всего в шести тысячных секунды. Именно на их противостоянии должна раскручиваться болельщицкая истерика в спринтерских дистанциях в ближайшие годы, как в свое время было с противостоянием Пауэлла, Гэя и Болта. Тебого так прямо и называют новым Болтом и посвящают ему ролики вроде того, что выше. Ожидается, что он будет главным персонажем в мировом беге, кто заставит болельщиков расходовать свой кипяток.
Пещерное мышление
Но личность того, кто его обыграл, ставит более глобальные вопросы. Разумеется, Африфа не этнический еврей. Правда, родился многообещающий спринтер в Тель-Авиве, то есть никаких вопросов к натурализации нет — он такой же гражданин Израиля, как любой ортодоксальный иудей. Африфа принес Израилю второе золото за всю историю на молодежных чемпионатах мира и обыграл прокси-Болта с рекордом турнира (19,96).
Если кто-то уже поспешил заворчать, что израильтяне нашли очередного ребенка беженцев, не все так просто. Его родители не бежали от какой-нибудь войны, а отец просто работал в посольстве Ганы в Израиле, встретил любовь, и у пары родился сын. При этом в юности Африфа не мог выступать за Израиль — по правилам, гражданство ему могли дать только в 18 лет. Но в дело вмешался министр внутренних дел и ускорил процесс, так что сын Израиля смог соревноваться уже в 17. И всего за два года прошел большой путь до золота чемпионата мира до 20 лет. Несмотря на сложности, темнокожий парень с детства хотел бегать за свою родную страну.
С одной стороны, никаких препятствий для выступлений Африфы за Израиль быть не должно. С другой — пещерное мышление, а может, нормальная логика подсказывают, что Африфа, скажем, нестандартный израильтянин.
Франция — лидер по натурализациям
И это явление стало в легкой атлетике повсеместным. Если открыть списки легкоатлетов, менявших спортивное гражданство за свою карьеру, их число идет на сотни. И далеко не Израиль впереди — усердствуют европейские страны: Франция, Испания, Португалия, Италия. А список лидеров по количеству натурализованных спортсменов за всю историю выглядит так:
1. Франция — 49
2. США — 35
3. Испания — 32
4-5. Бахрейн — 30
4-5. Турция — 30
6-7. Великобритания — 27
6-7. Израиль — 27
Россия в этом списке далеко позади с результатом 18, причем большинство переходов из сборной Украины или Белоруссии.
Всегда, когда заходит речь о натурализации, есть соблазн заговорить обобщениями. Выигрывал за Норвегию медали чемпионата Европы темнокожий гамбиец Джайсума Ндуре — и никто не задумывается, что его отец жил в скандинавской стране с 1970-х, и его сын имеет не меньше прав на гражданство, чем этнические норвежцы. Просто так получилось, белые в среднем бегают медленнее темнокожих.
Или Франция, которая лидирует в списке, взяла почти всех этих легкоатлетов из своих бывших колоний или из арабских семей, которые и так живут в Пятой республике. Или тот же Израиль, который также один из лидеров в списке. Львиная доля пришельцев — из Эфиопии, но израильтяне не перекупали специалистов по марафону. А гражданство меняли так называемые бета исраэль, или эфиопские евреи, которые ведут свою историю с первого царя Эфиопии Менелика I (X век до н. э.). А он, как считают эфиопские источники, был сыном царя Соломона и основоположником Соломоновой династии в этой древней стране, правившей до XX века. То есть понять, кто в принципе был раньше в Эфиопии — евреи или, собственно, эфиопы, довольно сложно.
Другими словами, каждая история индивидуальна, как бы банально это ни звучало.
Карантин снова хотят ужесточить
Тем не менее вопрос смены гражданства и этнической принадлежности спортсменов становится в беге все более актуальным. В течение 2010-х годов несколько десятков эфиопов и кенийцев приютил у себя Бахрейн и завоевал благодаря этому четыре золотые медали Олимпиады и чемпионатов мира. А в Турции, например, и вовсе складываются семьи из натурализованных спортсменов — азербайджанец Рамиль Гулиев сменил в 2011 году гражданство на турецкое, выиграл чемпионат мира на 200 метров, а сейчас вместе с ним за Турцию выступает россиянка Екатерина Завьялова, известная так же, как Поистогова, а сейчас сменившая фамилию на «Гулиева». После допингового скандала в ВФЛА она была дисквалифицирована на два года, а сейчас, в отличие от россиян, может соревноваться. Действующий олимпийский чемпион на 100 метрах — итальянец, но тоже, так сказать, загорелый: Марсель Якобс (или Джейкобс) родился в Техасе.
На недавнем взрослом чемпионате мира победу в беге на 3000 метров с препятствиями принесла Казахстану кенийка Нора Джеруто. Которая была ангажирована властями соседей примерно в то же время, что и теннисистка-триумфатор Уимблдона экс-россиянка Елена Рыбакина. Почему одной можно, а другой нельзя? А если никому нельзя, то почему можно путешествовать и учиться за рубежом, покупать американские айфоны, произведенные в Китае, и так далее? Да и самой России, которая в Сочи побеждала усилиями Вика Уайлда и Виктора Ана, было бы странно вести крестовый поход против смен паспортов.
Вопрос крайне сложный и неоднозначный, особенно в условиях моды на мультикультурализм, когда нельзя даже заикнуться о странности ситуации. World Athletics и так ужесточила условия переходов: триггером стал чемпионат Европы-2016, когда сборная Турции завоевала 12 медалей, 11 из которых обеспечили натурализованные спортсмены. Был введен карантин, который может составлять до трех лет, из-за чего та же Джеруто пропустила Олимпиаду — чиновники международной федерации выдали ей разрешение только в январе 2022 года. Будь они побыстрее, казахстанка наверняка победила бы и в Токио. Сейчас рассматривается продление карантина до четырех лет.
Но, вероятно, в эпоху глобализации и мобильности рабочей силы статус государств и стран страдает неизбежно. Точно так же, как iPhone никогда не был чисто американским, а собирается почти полностью в Китае, так и французский спринтер не обязательно должен быть белым, как Кристоф Лемэтр.