Темнокожий израильтянин выиграл спринт на чемпионате мира. Новый тренд в легкой атлетике

Новые звезды молодежного ЧМ-2022 — и старые вопросы о национальности соревнующихся.

На чемпионате мира по легкой атлетике среди молодежи спринтерские дистанции получились максимально скандальными и зрелищными. Сначала на 100 метрах ботсванец Летсиль Тебого настолько был уверен в успехе, что на последних десятках метров начал дразнить своего ближайшего соперника с Ямайки Бувадже Нкруме. Потом, правда, Тебого извинился перед теми, кто посчитал жесты неуважением, и сказал, что таким образом пародировал своего идола Усэйна Болта.

На 200 метрах Тебого наказали. Причем сделал это не кто иной, как израильтянин с необычным именем Блессинг Акваси Африфа. Он вытащил почти мертвый забег, на зубах оставив самоуверенного соперника позади — всего в шести тысячных секунды. Именно на их противостоянии должна раскручиваться болельщицкая истерика в спринтерских дистанциях в ближайшие годы, как в свое время было с противостоянием Пауэлла, Гэя и Болта. Тебого так прямо и называют новым Болтом и посвящают ему ролики вроде того, что выше. Ожидается, что он будет главным персонажем в мировом беге, кто заставит болельщиков расходовать свой кипяток.

Пещерное мышление

Но личность того, кто его обыграл, ставит более глобальные вопросы. Разумеется, Африфа не этнический еврей. Правда, родился многообещающий спринтер в Тель-Авиве, то есть никаких вопросов к натурализации нет — он такой же гражданин Израиля, как любой ортодоксальный иудей. Африфа принес Израилю второе золото за всю историю на молодежных чемпионатах мира и обыграл прокси-Болта с рекордом турнира (19,96).

Если кто-то уже поспешил заворчать, что израильтяне нашли очередного ребенка беженцев, не все так просто. Его родители не бежали от какой-нибудь войны, а отец просто работал в посольстве Ганы в Израиле, встретил любовь, и у пары родился сын. При этом в юности Африфа не мог выступать за Израиль — по правилам, гражданство ему могли дать только в 18 лет. Но в дело вмешался министр внутренних дел и ускорил процесс, так что сын Израиля смог соревноваться уже в 17. И всего за два года прошел большой путь до золота чемпионата мира до 20 лет. Несмотря на сложности, темнокожий парень с детства хотел бегать за свою родную страну.

С одной стороны, никаких препятствий для выступлений Африфы за Израиль быть не должно. С другой — пещерное мышление, а может, нормальная логика подсказывают, что Африфа, скажем, нестандартный израильтянин.

Франция — лидер по натурализациям

И это явление стало в легкой атлетике повсеместным. Если открыть списки легкоатлетов, менявших спортивное гражданство за свою карьеру, их число идет на сотни. И далеко не Израиль впереди — усердствуют европейские страны: Франция, Испания, Португалия, Италия. А список лидеров по количеству натурализованных спортсменов за всю историю выглядит так:

1. Франция — 49

2. США — 35

3. Испания — 32

4-5. Бахрейн — 30

4-5. Турция — 30

6-7. Великобритания — 27

6-7. Израиль — 27

Россия в этом списке далеко позади с результатом 18, причем большинство переходов из сборной Украины или Белоруссии.

Блессинг Акваси Африфа. Фото Global Look Press

Всегда, когда заходит речь о натурализации, есть соблазн заговорить обобщениями. Выигрывал за Норвегию медали чемпионата Европы темнокожий гамбиец Джайсума Ндуре — и никто не задумывается, что его отец жил в скандинавской стране с 1970-х, и его сын имеет не меньше прав на гражданство, чем этнические норвежцы. Просто так получилось, белые в среднем бегают медленнее темнокожих.

Или Франция, которая лидирует в списке, взяла почти всех этих легкоатлетов из своих бывших колоний или из арабских семей, которые и так живут в Пятой республике. Или тот же Израиль, который также один из лидеров в списке. Львиная доля пришельцев — из Эфиопии, но израильтяне не перекупали специалистов по марафону. А гражданство меняли так называемые бета исраэль, или эфиопские евреи, которые ведут свою историю с первого царя Эфиопии Менелика I (X век до н. э.). А он, как считают эфиопские источники, был сыном царя Соломона и основоположником Соломоновой династии в этой древней стране, правившей до XX века. То есть понять, кто в принципе был раньше в Эфиопии — евреи или, собственно, эфиопы, довольно сложно.

Другими словами, каждая история индивидуальна, как бы банально это ни звучало.

Летсиль Тебого. Фото Global Look Press

Карантин снова хотят ужесточить

Тем не менее вопрос смены гражданства и этнической принадлежности спортсменов становится в беге все более актуальным. В течение 2010-х годов несколько десятков эфиопов и кенийцев приютил у себя Бахрейн и завоевал благодаря этому четыре золотые медали Олимпиады и чемпионатов мира. А в Турции, например, и вовсе складываются семьи из натурализованных спортсменов — азербайджанец Рамиль Гулиев сменил в 2011 году гражданство на турецкое, выиграл чемпионат мира на 200 метров, а сейчас вместе с ним за Турцию выступает россиянка Екатерина Завьялова, известная так же, как Поистогова, а сейчас сменившая фамилию на «Гулиева». После допингового скандала в ВФЛА она была дисквалифицирована на два года, а сейчас, в отличие от россиян, может соревноваться. Действующий олимпийский чемпион на 100 метрах — итальянец, но тоже, так сказать, загорелый: Марсель Якобс (или Джейкобс) родился в Техасе.

На недавнем взрослом чемпионате мира победу в беге на 3000 метров с препятствиями принесла Казахстану кенийка Нора Джеруто. Которая была ангажирована властями соседей примерно в то же время, что и теннисистка-триумфатор Уимблдона экс-россиянка Елена Рыбакина. Почему одной можно, а другой нельзя? А если никому нельзя, то почему можно путешествовать и учиться за рубежом, покупать американские айфоны, произведенные в Китае, и так далее? Да и самой России, которая в Сочи побеждала усилиями Вика Уайлда и Виктора Ана, было бы странно вести крестовый поход против смен паспортов.

Вопрос крайне сложный и неоднозначный, особенно в условиях моды на мультикультурализм, когда нельзя даже заикнуться о странности ситуации. World Athletics и так ужесточила условия переходов: триггером стал чемпионат Европы-2016, когда сборная Турции завоевала 12 медалей, 11 из которых обеспечили натурализованные спортсмены. Был введен карантин, который может составлять до трех лет, из-за чего та же Джеруто пропустила Олимпиаду — чиновники международной федерации выдали ей разрешение только в январе 2022 года. Будь они побыстрее, казахстанка наверняка победила бы и в Токио. Сейчас рассматривается продление карантина до четырех лет.

Но, вероятно, в эпоху глобализации и мобильности рабочей силы статус государств и стран страдает неизбежно. Точно так же, как iPhone никогда не был чисто американским, а собирается почти полностью в Китае, так и французский спринтер не обязательно должен быть белым, как Кристоф Лемэтр.