Антидопинговый информатор избил соседей после скандала с наркотиками

Бывший чемпион России в беге на 200 метров Александр Хютте во второй раз за девять месяцев попадает в неприятности с законом.

Десять лет назад Александр Хютте выступал за сборную России, но сейчас попадает в после зрения СМИ исключительно как фигурант уголовных дел. В сентябре прошлого года 33-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали с наркотиками, а теперь он обвиняется в избиении своих соседей по подъезду. Причем во время нападения на пенсионера бывший спортсмен, завершивший карьеру в 2015 году, вел себя неадекватно и находился в общественном месте в одном нижнем белье. Суд отпустил Хютте под подписку о невыезде, но статья «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по которой возбуждено уголовное дело против Александра, предполагает до восьми лет лишения свободы.

Был спортсменом, стал пожарным

Новая неприятная история произошла со спортсменом в конце мая. Хютте, на котором из одежды были только трусы-боксеры, находился в лифте, когда туда вошел 64-летний пенсионер. «В тот момент, как стала открываться дверь лифта, я получил жесточайший удар в правый глаз. Вспышка в голове, раздался хруст. Удар был сильнейший, исподтишка», — приводит слова пострадавшего «Фонтанка». Далее состоялась потасовка на лестничной площадке, после которой пенсионер отправился домой, откуда вызвал полицию и скорую. На видео не видно, чтобы пострадавший падал или терял сознание, тем не менее медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, оскольчатые переломы стенок правой орбиты. Избитого госпитализировали.

Полиция возбудила против бывшего спортсмена уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Хютте грозит до восьми лет лишения свободы. Тем не менее Приморский райсуд Петербурга не удовлетворил просьбу следствия и не посадил Александра под домашний арест. Судья посчитал экс-бегуна добросовестным гражданином, поскольку он не пытался скрыться, явился с повинной и не имеет в прошлом судимостей. Впрочем, неприятности с законом у обвиняемого все-таки были. В апреле Хютте был оштрафован на 15 тысяч рублей за хранение наркотиков без цели сбыта. И после удачного завершения одного уголовного дела он продержался всего месяц. Ну а в прошлом у Александра были неприятности еще и с законом спортивным — он получил четыре года дисквалификации за допинг.

В сентябре прошлого года Хютте был задержан полицией на улице, и в его кроссовке после обыска нашли пакетик с наркотическим препаратом мефедрон, оборот которого в нашей стране запрещен с 2010 года. Во время допроса бывший чемпион России в беге на 200 метров, который в тот момент работал пожарным, «выглядел подозрительно» — был бледным и говорил невнятно. По словам Александра, он приобрел наркотик в интернете для личного пользования. Экс-спортсмену грозило три года тюрьмы, но суд не нашел доказательств его участия в наркотрафике или в попытке продать мефедрон. Хютте заявил, что добровольно отказался от употребления запрещенных веществ, подтвердив справкой из наркологического диспансера, и сделал пожертвования в фонд по борьбе с наркотиками.

Однако, как показала история с нападением в лифте, адекватность экс-спортсмена до сих пор вызывает большие вопросы. После истории с избитым пенсионером в больницу обратилась еще одна соседка Хютте. По словам 48-летней женщины, в результате нападения Александра она получила закрытую черепно-мозговую, сильные ушибы лица, головы и плеча.

Александр Хютте (справа). Фото Getty Images

Бегство от инспекторов

Александр во время своей спортивной карьеры не был суперзвездой, но прославился в 2017 году как информатор Международной федерации легкой атлетики по делу о допинге в России. Хакеры рассекретили переписку Хютте с комиссией по расследованию «русского дела», из которой стало понятно, что этот спортсмен, обвиняемый в бегстве с допинг-контроля в 2015 году, подтвердил информацию о употреблении запрещенных препаратов в группе своего тренера Зухры Верещагиной. Хотя показания против наставницы не сильно помогли бегуну — он все равно получил максимально возможную четырехлетнюю дисквалификацию, после чего завершил карьеру. Было это семь лет назад — в 2015 году. Родители спортсмена рассказывали, что после завершения карьеры Александр начал выпивать и покатился по наклонной.

При этом Александр, в отличие от многих своих коллег, не делал далеко идущих выводов и открыто общался по поводу своей допинговой истории со СМИ, излагая свои версии о том, кто конкретно виноват в его неприятностях. Основную вину Хютте возлагал на пермского тренера Верещагину — якобы именно она тайно кормила его допингом и рекомендовала сбежать от офицеров допинг-контроля, когда они нагрянули с проверкой на базу в Сочи. В 2016 году эпизод с бегством спортсмена вошел в доклад Дика Паунда о допинге в российской атлетике, который стал первым в длинной череде неприятностей для нашего спорта. Правда, в докладе говорилось, что в Сочи атлет убежал от инспекторов через окно, а в изложении спринтера все выглядело иначе.

— 22 мая 2015 года к нам в Сочи приехали офицеры из международной компании IDTM. Я был в списке тех, у кого они должны были взять пробы, — рассказывал Хютте в интервью «СЭ». — Я подтвердил свое имя, подписал протокол и на самом деле уже даже успел бы сдать пробу, если бы буквально за полчаса до этого не был в туалетной комнате. И тут мне стали поступать эсэмэски от тренера, которая говорила, что сдавать допинг-контроль нельзя ни в коем случае. Я спросил: «Что же мне делать? Они тут, я уже все подписал». Она ответила: «Убегай». Я пошел на завтрак, а там по лестнице быстренько ушел.

Как бы то ни было, совершенное Хютте — это однозначно нарушение, и ответственность за него лежит исключительно на спортсмене, независимо от приказа тренера. Другое дело, что практика показывает: даже допинговая дисквалификация не приговор. Например, в Комиссии спортсменов Антидопингового агентства Великобритании есть легкоатлетка Бернис Уилсон, которая в свое время попалась на допинге, после чего стала активисткой в борьбе с запрещенкой. Но чаще бывает наоборот. Попробовав допинг, некоторые атлеты потом переключаются на более тяжелые препараты и со временем становятся клиентами наркодилеров и попадают в истории, подобной той, что случилась с Хютте.