И.о президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова — об уплате долга, письме спортсменов и внутренних стартах в период изоляции.

Привалова, нужно отдать ей должное, даже в сложный период максимально открыта и адекватна. И.о. президента ответила на все острые вопросы, включая самый актуальный — уплату долга международной федерации World Athletics.

Свои обязательства мы выполним, а дальше — подумаем

— Моя позиция такова: договоренности нужно выполнять, и по старым счетам нужно платить, — сказала Привалова. — Так что за прошлые месяцы мы долг закроем. Насколько я знаю, технически это нашли способ сделать даже в условиях ограничений. А вот что будет дальше, начиная с марта — это вопрос открытый. Мы направили в World Athletics письмо, где попросили конкретно объяснить, какие условия восстановления мы не выполнили. Потому что «прогресс хороший, но недостаточный» — это не аргумент. Мы хотим конкретно, без учета политической составляющей, понимать, что происходит, и когда мы конструктивно вернемся к вопросу о восстановлении. От реакции международной федерации зависят наши дальнейшие шаги.

— То есть я правильно понимаю, что пока ВФЛА не получит неких гарантий, ответа, будем ли мы платить дальше — не будет?

— Абсолютно. Что мы должны были заплатить осенью прошлого года, мы сделаем. Тем более, там были гарантийные письма в том числе от министра спорта. Дальше — будем смотреть. В том числе согласовывать эту позицию со спортсменами.

Спонсоры от нас не отказываются

— Письмо, которое вам написали спортсмены во главе с Марией Ласицкене, как-то повлияло на ситуацию?

— Это письмо выстраданное. Думаю, оно выражает общее мнение, особенно когда люди не знают нюансов. Я все прекрасно понимаю, наверное, если бы я сама была спортсменкой, тоже бы такое подписала. Людей можно понять. Но мы все-таки страна, которая держит свое слово. А вот что дальше, подумаем...

— Спортсмены очень переживают по поводу нехватки внутренних стартов. Без «Бриллиантовой лиги» и чемпионата мира им летом будет негде выступать.

— Мы планируем провести внутреннее «Гран-при». Это будет десять стартов по всей стране, которые включат в себя все основные дисциплины легкой атлетики. Ну, наверное, кроме многоборья, ходьбы и марафонов. Хотим, чтобы у каждой дисциплины были хотя бы по пять-шесть стартов за сезон. В серию войдут традиционные турниры — Мемориалы братьев Знаменских и Владимира Куца в Москве, подобные старты в других регионах. С финалом либо на чемпионате России, либо на каком-то отдельном турнире — пока не решили.

— Финансов на проведение такой серии хватит?

— Я очень надеюсь, что да. Спонсоры от нас не отказываются, плюс пошли поступления от букмекерских контор. Не знаю, как будет дальше, но пока ситуация выглядит нормально. И мы видим своей основной задачей сейчас — поддержать спортсменов и тренеров. Им очень непросто. Будем делать все возможное, чтобы им помогать.