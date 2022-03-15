«Поступаю по совести». Норвежский спортивный чиновник подал в отставку из-за отстранения россиян

Член норвежского Совета по спорту решил постоять за своих российских и белорусских коллег.

Член норвежского Совета по спорту Ойвинд Ваттердаль привлек к себе всеобщее внимание, подав в отставку в знак протеста против отстранения от международных стартов российских и белорусских спортсменов. «Это решение противоречит моим ценностям и представлению о том, каким должен быть спорт. Я решил уйти в отставку, потому что не хочу ассоциироваться с этим решением», — заявил 34-летний функционер, в прошлом входивший в сборную своей страны по лыжному ориентированию. По словам Ваттердаля, санкции против россиян и белорусов не были согласованы с комиссией спортсменов Норвежской спортивной конфедерации, в которой Ойвинд занимал пост заместителя председателя.

Ваттердаль отметил, что в политическом смысле не является сторонником России, однако возмущен тем, что Совет по спорту Норвегии, высший спортивный орган страны, не проявил хладнокровия в очень важный момент перед стартом Паралимпиады и заключительных этапов Кубков мира по зимним видам спорта. «Я не жду, что мой уход приведет к каким-либо изменениям. Но я поступаю по совести, чтобы постоять за своих российских и белорусских коллег и в дальнейшем иметь возможность честно смотреть им в глаза», — сказал Ойвинд в интервью NRK.

Смена позиции

Напомним, что 25 февраля Норвежская спортивная конфедерация заявила, что россияне могут выступать в их стране под нейтральным флагом, поскольку «всем людям должна быть предоставлена возможность заниматься спортом в соответствии с их желаниями и потребностями, без необоснованной и непропорциональной дискриминации». Однако уже на следующий день позиция норвежских функционеров изменилась — появление спортсменов из России на стартах в Норвегии было объявлено нежелательным, в том числе в заявлении Норвежской ассоциации лыжного спорта. Кроме того, власти этой скандинавской страны направили в МОК обращение с просьбой отстранить россиян и белорусов от всех стартов.

Тем временем сборная России по лыжным гонкам успела приехать на этапы Кубка мира в Драммен и Холменколлен, но в пути ее застала рекомендация МОК о недопуске наших спортсменов до международных соревнований. Эту позицию быстро поддержала и Международная лыжная федерация, а норвежцы отметили данное решение, разрисовав на неохраняемой стоянке политическими граффити фургон российской команды. Разумеется, это сделали не чиновники, а неизвестные хулиганы. Официальные лица выходку вандалов осудили, но отметили, что заявление в полицию на них могут подать только сами пострадавшие.

— Подходили в отеле чуть ли не с угрозами. Что-то кричали, — рассказывала об обстановке в Норвегии лидер женской сборной России Наталья Непряева. — Ну, правда, страшновато было. И представьте — Холменколлен. Там же всегда живой коридор из болельщиков. Из пьяных болельщиков! Да и Драммен — городской спринт. Даже если нам разрешили бы бежать, вряд ли кто-то бы рискнул. Подчеркну, далеко не все ведут себя неадекватно. Большинство — нормальные люди. Но даже если бы трое из ста что-то затеяли бы, последствия могли быть крайне неприятными. Мы встречали реально озлобленных и агрессивно настроенных людей.

— Раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там больше смысла не было, — вторил Непряевой лидер мужской сборной России Александр Большунов. — Можно сказать, они нас просто выгнали. Убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было совсем неправильно. Это вдвойне обидно, что Норвегия — лыжная держава, и так к нам отнеслась.

Проявление расизма в чистом виде

Глава Норвежской ассоциации лыжного спорта Эрик Ресте назвал угрозы в адрес российских лыжников и тренеров «неприемлемыми», но никаких сожалений по поводу дисквалификации наших спортсменов не высказал. «Угрозы, независимо от того, происходят они на спортивном мероприятии или в других контекстах, неприемлемы, и мы решительно открещиваемся от них. Грустно об этом слышать», — говорил Ресте. При этом за отстранение россиян продолжали высказываться такие звезды норвежских лыж, как Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг. И только сейчас мы услышали от Ойвинда Ваттердаля альтернативную точку зрения.

Ранее российских спортсменов поддержала депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон. «Считаю, что права человека нельзя ущемлять из-за его пола, происхождения, расы, языка, а также религиозных и политических взглядов, — заявила Андерсон. — Это требование указано во многих законах. Санкции, наложенные сейчас на российских спортсменов — это проявление расизма в чистом виде. Как я вижу, никого из политиков это не смущает». «Мы не попадемся в ловушку дешевого аргумента о том, что отстранение российских и белорусских спортсменов является политизацией спорта, противоречащей Олимпийской хартии, которая якобы требует политического нейтралитета», — парировал президент МОК Томас Бах.

Тем не менее сомнения в целесообразности коллективных санкций против наших спортсменов на Западе остаются у многих. «Российские и белорусские атлеты работают так же упорно, как любые другие спортсмены в любой другой стране мира, чтобы достичь вершины. Отстранять людей, которые потратили бесчисленное количество часов и ресурсов, в лучшем случае бесчувственно, а в худшем — жестоко, — пишет канадское издание Ottawa Citizen. — Шанс добиться успеха в спорте выпадает невероятно редко, и даже относительно короткий перерыв может разрушить карьеру». Разумеется, все эти тезисы пока никак не влияют на решения международных спортивных инстанций. Но дебаты на эту тему на Западе, безусловно, имеют место.