«Нам проще завершить карьеру, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире». Ласицкене разносит спортивные власти

Трехкратная чемпионка мира жестко отреагировала на последние новости в легкой атлетике.

18 марта прошло заседание Совета World Athletics (WA), главным итогом которого для России стало возобновление выдачи нашим спортсменам нейтральных статусов. Напомним, что зимний чемпионат Европы-2021 атлеты из России во главе с Анжеликой Сидоровой и Марией Ласицкене пропустили.

Возвращение к нейтральному статусу было воспринято как праздник.

— Очень важное решение для российских легкоатлетов принял совет World Athletics, наши спортсмены получают возможность вернуться наконец к соревнованиям на международной арене, пусть пока и в нейтральном статусе, — заявил ТАСС президент ОКР Станислав Поздняков. — Несмотря на то что ВФЛА в последнее время часто подвергалась критике, есть практический результат той работы, которую федерация вела в последние месяцы в тесном взаимодействии с World Athletics, международными экспертами, специалистами ОКР и Министерства спорта РФ.

— Это важный шаг на пути к полному возвращению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics, — вторил ему министр спорта Олег Матыцин.

В Токио выступят десять российских легкоатлетов

Вот только называть такое решение победой российские спортсмены не спешат. Во-первых, это всего лишь нейтральный статус — то есть выступление без флага, начавшееся в 2016 году, будет продолжено. Во-вторых, статус выдали с кучей условий и оговоркой, что один неверный шаг обнуляет все. Причем сразу для всех. В-третьих и в-главных, лишь десять человек смогут выступить на крупных международных стартах. Это касается как Олимпийских игр, так и юношеского первенства мира. И определить десятку нужно в ближайшее время. Без права замен в дальнейшем. На самом деле это ужасающие условия.

Мне вспоминается китайский фильм «Землетрясение». Там мать оказывается перед страшным выбором: спасти сына или дочь. Обоих — невозможно. Теперь вот и ВФЛА как-то нужно выбирать десять человек на Токио. Между своими. А как? Ну, возьмем медалистов ЧМ-2019. Сидорова, Ласицкене, Шубенков (будем надеяться, его история разрешится нормально), Мизинов, Акименко, Иванюк. Добавим призеров Евро-2018 Моргунова и Шкуренева.

Как определить остальных? У нас есть ходоки, которые традиционно в порядке. Есть интересные метатели и толкатели. Есть Гуляева, Ахмадеев, Миллер и Сивкова в бегах. Зимой сразу три шестовички выполнили олимпийский норматив. Не забываем про марафон, где ожидается адская заруба на отборе. У Трофимовой уже вообще есть норматив. Плюс не упомянуты те, у кого были допинг-истории, — у них пока вообще без шансов. Наверняка кого-то забыли. А мест всего два! И отправить фамилии этих десяти нужно уже в ближайшее время.

Теперь представьте, что летом у какого-нибудь перспективного юниора дела резко пойдут в гору. Что ему скажут? «Извини, но список мы составили еще в апреле»? А если кто-то из заранее составленного списка будет не в форме? Или с травмой? Замены запрещены.

Наши права все еще нарушаются!

Унизительное решение со стороны WA. «Выбирайте сами, кому из ваших же сломать карьеру». Почему нельзя было дать нормальную квоту? Почему именно десять человек? При любых раскладах наш уровень сейчас таков, что норматив не выполнили бы и 30 спортсменов, а реально на медали претендуют не больше 6-10. Никому не было бы ни горячо ни холодно, если бы ВФЛА приехала всеми, кто «остался в живых» после пяти лет «тюрьмы». И уж тем более дико, что десять человек нужно заранее определить и для юниорских стартов.

Вот просто представьте себя на месте спортсмена, который выполнит норматив, летом будет в лучшей форме в своей жизни — но останется вне этой десятки. Просто потому, что кто-то за него так решил. Для него это трагедия.

Вот и трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене (уж ей-то место в десятке гарантировано, и она, по идее, могла бы не заморачиваться, а думать о своей подготовке) недоумевает. В своем Instagram она написала следующее:

— Есть ощущение, что нам проще завершить карьеру, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире, где российские чистые атлеты — самые защищенные. Как можно быть довольным «десяткой для Токио» и не бороться за всех атлетов? Огорчу Минспорта и ОКР, но в нашей стране чистых и достойных гораздо больше! И наши права все еще нарушаются!