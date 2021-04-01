Как атлет обманул допинг-контроль с помощью поддельного пениса. История из 2000-х

Венгерский метатель молота Адриан Аннуш сдал две отрицательные пробы после олимпийской победы в Афинах-2004, но был дисквалифицирован и лишен медали.

Адриан Аннуш был в самом расцвете сил, и его золото в Афинах-2004 мало кого удивило. Венгр шумно отпраздновал победу и улетел домой вместе с медалью. Обе допинг-пробы, которые он сдал во время Олимпийских игр, были отрицательными. Тотальные перепроверки тогда еще не были в тренде, то есть Аннуш фактически мог спокойно спать в статусе олимпийского чемпиона. Фатальными для него стали две вещи: собственная торопливость и товарищ по команде.

Неуклюжий товарищ

Сразу после победы Аннуш объявил о завершении карьеры. И это было странно: 29 лет для метания молота — самый расцвет. Особенно если речь идет о мужчине, который явно не собирается уходить в декрет или жертвовать спортом ради создания семьи. Но даже это можно было бы списать на старые травмы или моральную усталость. Но тут товарищ Аннуша по сборной, тоже победитель Афин-2004 и тоже метатель Роберт Фазекаш, провалил свой допинг-контроль. Причем случилось страшное: Фазекаша застукали в тот момент, когда он наполнял контейнер мочой... из пластикового пакета, прикрепленного на его поясе.

Выяснилось, что у венгра прямо в анус был введен маленький резервуар с так называемой чистой мочой — биологической жидкостью без следов допинга. От него шла тонкая трубка, прикрепленная к нижней части пениса. Визуально процесс сдачи допинг-контроля был почти неотличим от физиологического, на что и был расчет. Но у Фазекаша что-то сломалось в системе подачи жидкости. Он стал пытаться наполнить контейнер напрямую из пакета, и тут-то его застукал допинг-офицер.

Адриан Аннуш. Фото AFP

За что дисквалифицировали Аннуша — до сих пор загадка

Поднялся грандиозный скандал. Информаторы сообщили МОК, что аналогичную систему использовали многие венгры, в том числе и Аннуш. Адриан к этому моменту был уже на пути домой. Так как ничего еще не было доказано, МОК попросил его экстренно сдать еще одну допинг-пробу. Если бы у венгра был грамотный адвокат, скорее всего, так и нужно было сделать. В конце концов, даже если бы в организме Аннуша нашли допинг, легко можно было бы сказать, что он принял его уже после соревнований и завершения карьеры. В то время как отказ от сдачи пробы — стопроцентная дисквалификация.

Но Аннуш вместо сдачи пробы просто скрылся. Тогда перепроверили две его пробы, сданные в Афинах. Выяснилось, что по ДНК они принадлежат двум разным людям. И ни один из них — не Аннуш. После судов венгра все-таки лишили олимпийской медали, которая перешла к будущему рекордсмену мира японцу Кодзи Мурофуши. Интересно, что серебро получил белорус Иван Тихон — его впоследствии тоже будут подозревать в допинге и в итоге дисквалифицируют.

Аннуша отстранили от спорта на два года — тогда это было максимальное наказание за первый случай нарушения. Венгр долго не хотел отдавать олимпийское золото, подобно российской толкательнице ядра Ирине Коржаненко, пойманной на той же Олимпиаде. Но в отличие от Коржаненко, отдать медаль Аннуша все-таки заставили. Венгр после дисквалификации еще сделал попытку вернуться в спорт.

Сейчас он тренирует в Египте, в том числе и спортсменов мирового класса. А МОК так никогда и не признал, за что конкретно дисквалифицировали Аннуша в Афинах. По официальной версии, всего лишь за отказ от сдачи допинг-пробы. Рассказывать о хитроумных способах обмануть допинг-контроль международные чиновники почему-то не хотят.