Один из главных атлетов страны зажег на чемпионате России.

В четверг произошло одно из самых огненных событий олимпийского отбора. На старт вышел чемпион мира-2015 в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков, с которого недавно сняли все обвинения в нарушении антидопинговых правил. В полуфинале спортсмен легко показал 13,24. Это лучший результат сезона в Европе. Казалось, в решающем забеге будет намного лучше. Однако в финале Шубенков засиделся на старте и победил со скромными для себя 13,37.

— Довыеживался, — усмехнулся Сергей после финала. — Так все легко в полуфинале было, в конце вообще бросил, а смотрю на табло — 13,24. В финале же «встал» в колодках. Подождал всех и только потом побежал. Я в расстройстве. Так нельзя. Нельзя! Тем более готов хорошо. На 0,1 лучше точно можно было.

— Сейчас для вас главное — получить нейтральный статус. Насколько страшна неизвестность?

— Честно говоря, стараюсь вообще об этом не думать. Пока меня беспокоит то, что не получилось красиво пробежать сегодня.

— Как восприняли новость об оправдании по поводу нарушения антидопинговых правил?

— Было ощущение, будто меня сжимают-сжимают-сжимают, а потом раз — и отпустили. Но какой-то дикой эйфории нет.

Кстати, теперь думаю, что у легкоатлетов правилом хорошего тона в микст-зонах должна быть такая схема — после вопроса: «Как вас зовут?» следующий: «На каких колесах вы сидите?»

Да шучу, — усмехнулся Сергей, глядя на выпученные глаза журналистов.

— А на каких колесах вы сидите?

— Ой, список длинный (смеется). Но ничего запрещенного!

Статус

— Давайте все-таки к статусу.

— Да ну нет. Не дать — было бы совсем некрасиво с их стороны. Они сначала сами признают, что все нормально и ты не виноват. А потом раз — и подленько не дадут? Но загадывать ничего не хочу. Как практика показывает, по-всякому может повернуться. Но не дать сейчас — просто некрасиво.

— Самое «веселое», что с вами было за последние пару месяцев?

— Да много всего. Вот взять «Матч ТВ». Написали, что Шубенков жрал фуросемид. И до сих пор это висит на сайте! Со ссылкой на несколько источников. Перехожу по этим источникам: первый ссылается на какого-то анонимного источника в федерации, а второй — на первый... Красота. При этом я сам говорил, что никакого фурасемида там и близко не было, но, видимо, я для них недостаточно серьезный источник. Потом уже и эксперты написали, что это фигня, и теперь вот это известное решение — а у них все висит. Да как так?

— Теперь бойкот «Матчу»?

— Конечно. Как минимум пока они не уберут вот это вот.

— Тут ребята из сборной как реагировали на новость об оправдании?

— Все поздравляют, как будто чемпионат мира выиграл.

— А иностранцы?

— Они нет. А мы Дашу Клишину считаем иностранкой? (Смеется.)

Как Шубенков ссорился и мирился с телевидением

Интересно развивались события в микст-зоне после этого. Корреспондент «Матч ТВ» Анна Андронова продолжала пытаться пообщаться с Шубенковым. Сергей говорил, что лично к ней у него никаких претензий нет и вообще она наверняка профи. Но пока «Матч ТВ» так грубо косячит и не реагирует на свои ошибки, общаться он смысла не видит.

Вся эта ситуация вызвала едва ли не больший интерес, чем финальный забег. В миксте собралось рекордное за день количество народу. Все ждали развязки. И в итоге история закончилась хеппи-эндом.

Андронова обратила внимание, что она к тем фейковым новостям никакого отношения не имеет, и метко подметила, что Шубенков как никто другой знает, насколько ужасна коллективная ответственность. Сергей, надо отдать должное, согласился с доводами. Сошлись на том, что новость удаляется — и интервью состоится. В итоге вопрос оперативно решился, и все остались плюс-минус довольными.

Хотелось бы, чтобы так же мудро и взвешенно на этот мир смотрели люди из World Athletics. Потому что, если в пятницу они не дадут нейтральный статус Шубенкову и он не сможет выступить в Токио, это будет преступлением против здравого смысла.

Чемпионат России

Мужчины. 100 м. 1. Образцов — 10,27. 2. Доронин — 10,38. 3. Ткалич — 10,38. 110 м/б. 1. Шубенков — 13,37. 2. Шабанов — 13,90. 3. Шабанов — 13,96. 800 м. 1. Холмогоров — 1:45.94. 2. Вербицкий — 1:47.18. 3. Толоконников — 1:47.45. 5000 м. 1. Никитин — 13.17,03. 2. Рыбаков — 13.21,90. 3. Кунц — 13.33,94.

Женщины. 100 м. 1. Макаренко — 11,35. 2. Максимова — 11.59. 3. Погребняк — 11,67. 100 м/б. 1. Лабыгина — 13,07. 2. Тимакова — 13,58. 3. Ватропина — 13,59. 800 м. 1. Гуляева — 1:59.96. 2. Родиошкина — 2:00.15. 3. Улога — 2:00.66. 5000 м. 1. Аплачкина — 15.56,77. 2. Ишова — 15.58,00. 3. Павленко — 15.58,20.