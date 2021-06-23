Сегодня стартует ЧР по легкой атлетике. Он точно будет скандальным

По итогам соревнований придется выбрать десять человек, которые выступят в Токио, а четких и понятных критериев до сих пор нет.

Впервые я работал на летней легкоатлетической России в 2012 году. Символично, что, как и сейчас, тот олимпийский отбор проходил в Чебоксарах. На этом сходства заканчиваются. За эти девять лет королева спорта на территории нашей страны пришла в полнейший упадок.

Тогда, в 2012-м, мы мыслили наполеоновскими категориями — как бы зарубиться с американцами в медальном зачете. Потому что уровень результатов зашкаливал.

Вот несколько примеров с Чебоксар-2012. Те, кто разбирается, оценят.

— В мужской высоте шесть человек прыгнули 2,30 и выше, третье место было 2,35 (с этим легко можно выиграть ОИ), а победил Иван Ухов — 2,39

— В женской высоте третье место — 1,99 (победа в Рио была — 1,97)

— В длине Дарья Клишина с прыжком на 6,81 осталась лишь четвертой и пролетела мимо ОИ

— Лучший результат сезона в мире на 400 с/б показала Наталья Антюх (53,40), а Татьяна Лысенко — вообще второй за всю историю в молоте (78,51).

И это еще были освобождены от чемпионата лидеры! Елена Исинбаева, Юрий Борзаковский, Мария Савинова, Сергей Шубенков, Мария Абакумова, Татьяна Чернова и Юлия Зарипова. Ох, как вспомнишь...

Правда, потом начались бесконечные дисквалы, отборы старых медалей, штрафы и прочие унижения. В результате которых ВФЛА уже почти шесть лет под санкциями, а легкая атлетика — на самом дне.

Какие-то импульсы еще проскакивают. Но что это — предсмертные судороги или признаки жизни, — отчасти узнаем на предстоящем чемпионате России.

Кто будет выступать?

На этот раз от отбора официально никого не освобождали, но сразу двух звезд в Чебоксарах не будет — Клишиной и Марии Ласицкене.

За Дашу относительно спокойно. Она еще в марте улетела за 7 м и теперь планомерно подводится к Играм. Вскоре выступит на турнире в США.

А вот за трехкратную чемпионку мира в высоте, напротив, тревожно. Мария неуверенно провела зимний сезон, дважды неудачно выступила в летнем и с 23 мая вообще не соревновалась. Травма. Насколько серьезная — непонятно. Ожидалось ее возвращение как раз к чемпионату России, но, к сожалению, за месяц проблемы ей решить не удалось. Когда она сможет преодолеть турбулентные времена — непонятно. Очень бы хотелось, чтобы в течение ближайшего месяца.

В остальном в Чебоксарах будет весь цвет: Шубенков, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк и Михаил Акименко, Тимур Моргунов, Анна Чичерова, Екатерина Конева, Александр Меньков и так далее.

Всем им предстоит распутать клубок под названием «Как выбрать десять легкоатлетов в Токио».

Напомним, что из-за санкций на Олимпийских играх смогут выступить лишь десять наших спортсменов. Причем окончательный список нужно утвердить 28 июня — сразу после чемпионата России. Понятно, что во многом будут учитываться показанные на нем результаты, но четких и всем понятных критериев нет до сих пор. Очевидны лишь два момента: у спортсмена должен быть нейтральный статус и олимпийский норматив. В остальном же ВФЛА не потрудилась разжевать принципы отбора, из-за чего даже сами атлеты и их тренеры не знают, как именно будет проходить формирование состава.

Плюс все усложняется из-за подвисших статусов у Шубенкова, Моргунова и многоборца Ильи Шкуренева. Все они могут претендовать на медали в Токио, но, если до конца недели не получат разрешение от World Athletic соревноваться под нейтральным флагом, выступить на главном старте пятилетия не смогут. Будем надеяться, к пятнице приятные новости по ним все-таки поступят.

Вместе с тем на 99 процентов понятно, что еще ряд спортсменов, которые точно усилили бы команду, этот статус не получат. В частности, Конева, Меньков и Елена Лашманова. Их возвращение на международную арену возможно только в случае полного восстановления ВФЛА в правах.

Так кто поедет в Токио?

Как уже говорилось, пока непонятно, каким именно образом будут разыграны 10 олимпийских лицензий. Но, если исходить из уровня результатов и объективной реальности, по большей части состав вырисовывается:

— Сидорова, Клишина и Иванюк — в лидерах мирового сезона, тут без вопросов;

— Ласицкене — даже если Мария не готова на 100 процентов, убирать ее из списка никто не посмеет. Не выступить на Олимпиаде она может только в одном случае — если не позволит травма;

— Шубенков, Моргунов, Шкуренев — если они успеют получить нейтральный статус, то все очевидно;

— Василий Мизинов — вице-чемпион мира по ходьбе тоже явно вписывается в десятку;

— Михаил Акименко — еще один герой ЧМ в Дохе. Прыжок за 2,30 в Чебоксарах наверняка снимет все вопросы по нему.

Если все так и будет, на всю остальную сборную останется одно лишь место. А список желающих на него — зашкаливающий. Как будет выкручиваться ВФЛА — непонятно. Ясно лишь, что после объявления решения будут слезы, крики и десятки обиженных и недовольных. Без скандала обойтись просто невозможно.

Чебоксары-2021 станут турниром на выживание для тех немногих, кто еще остался в легкой атлетике. Притом что за последние шесть лет популяция этих людей в России сократилась настолько, что их впору заносить в Красную книгу.

Расписание финалов чемпионата России

23 июня

20.15 Женщины. 5000 м

20.45 Мужчины. 5000 м

24 июня

20.00 Мужчины. 100 м

20.10 Женщины. 100 м с/б

20.20 Мужчины. 110 м с/б

20.20 Женщины. Диск

20.30 Женщины. 800 м

20.40 Мужчины. 800 м

21.00 Женщины. Семиборье

21.20 Мужчины. Десятиборье

21.40 Женщины. 3000 м с/п

22.00 Мужчины. 3000 м с/п

25 июня

17.50 Женщины. Тройной прыжок

18.00 Женщины. Молот

19.00 Мужчины. Высота

19.00 Женщины. Ядро

19.30 Мужчины. Тройной прыжок

19.35 Мужчины. Молот

19.40 Женщины. 400 м

19.50 Мужчины. 400 м

26 июня

16.50 Женщины. Копье

18.20 Мужчины. Копье

18.30 Женщины. Длина

19.00 Мужчины. Шест

19.05 Мужчины. Ядро

19.15 Женщины. 1500 м

19.25 Мужчины. 1500 м

19.35 Женщины. 200 м

19.45 Мужчины. 200 м

19.50 Мужчины. Диск

20.00 Женщины. 400 м с/б

20.10 Мужчины. 400 м с/б

20.15 Мужчины. Длина

20.30 Женщины. 10000 м

20.40 Женщины. Высота

21.15 Мужчины. 10000 м

27 июня

10.25 Женщины. Эстафета 4х100 м

10.40 Мужчины. Эстафета 4х100 м

11.00 Женщины. Эстафета 4х400 м

11.20 Мужчины. Эстафета 4х400 м