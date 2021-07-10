Итоги очередного этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако .

«Бриллиантовая лига»

Монако

Женщины

Шест

1.Нэджетт (США) — 4,90

2.СИДОРОВА — 4,80

3. Стефаниди (Греция) — 4,80

Мужчины

Высота

1. АКИМЕНКО — 2,32

2. Ловетт (Канада) — 2,29

3. Недосеков (Беларусь) — 2,25

4. ИВАНЮК — 2,25

Этап в Монако всегда в топе, но в этот раз получился особенно. Для большинства участников это был заключительный старт перед отъездом на Олимпиаду. И форма у многих — фантастическая, лучшая в жизни. На женской 800-метровке Лаура Мюир показала космические 1:56.73. Быстрее за последние годы бегала разве что Кастер Семеня.

Кенийка Фэйт Кипъегон дала 1500 м за 3:51.07 — это всего на секунду хуже мирового рекорда. У мужчин на 800 м Найджел Амос из Ботсваны показал 1:42:91 — супер-секунды, которых, правда, с учетом мега конкуренции для победы в Токио может не хватить.

Акименко вырвал победу в перепрыжке

Россияне в Монако обосновались всего в двух секторах — для прыжков с шестом и в высоту. Барьерист Сергей Шубенков побежит свою дистанцию через три дня на этапе в Гейтсхеде, а больше никто из наших до уровня «Бриллиантовой лиги» недотягивает.

В итоге, первую в сезоне победу в серии одержал высотник Михаил Акименко. Причем борьба получилась очень нервной и непредсказуемой. Провалился главный фаворит — Максим Недосеков из Белоруссии, который всего несколько дней назад взял 2.37 м, а тут не перелетел даже 2.29 м.

Другой россиянин Илья Иванюк тоже чувствовал себя не в своей тарелке. 2.25 м он взял только с третьей попытки, а от дальнейших высот отказался. Если дело в микротравме или просто неважном самочувствии, то Иванюк поступил абсолютно верно. Лучше дать себе отдых сейчас, чем рисковать выступлением на Играх. Тем более, что права на замены в числе десяти счастливчиков мы лишены. И если, не дай бог, с Ильей или кем-то еще что-то случается, то в Токио наших вообще будет всего девять.

Ну а Акименко в Монако действительно порадовал. Хотя испытание ему выпало непростое — перепрыжка с канадцем Джанго Ловеттом, с которым они показали абсолютно идентичные результаты вплоть до 2.29 м включительно. И в этой перепрыжке Акименко прыгнул 2.32! Не выдающийся для него результат, главное — это победа в практически сильнейшей компании.

Мужские прыжки в высоту в Токио будут максимально непредсказуемы. Прямо сейчас на победу претендуют человек шесть, и явного фаворита среди них нет.

Third place for @KatStefanidi in the pole vault, as the four-time #DiamondLeague champion bows out at 4.90.



2nd for #Sidorova, who also ends on 4.80.



So @ktnago13 takes a 2nd #DiamondLeague win of the season with 4.90!#DiamondLeague#MonacoDL

? @matthewquine pic.twitter.com/5RuXey5Y0h — Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 9, 2021

Драма Сидоровой

У Анжелики Сидоровой в шесте получилась настоящая драма. Сначала на смешной для себя высоте 4.70 м выбыла из борьбы главная соперница — американка Сэнди Моррис. Кстати, единственная в секторе, кто когда-либо прыгала выше пяти метров. Чуть раньше закончила выступления и еще одна россиянка Полина Кнороз. Похоже, дебютантка переволновалась и не смогла взять начальный рубеж 4.50 м.

А вот потом Анжелика выдала шикарную попытку на 4.80 м. По запасу там был просвет метров до пяти точно. Хотя Сидорова и задела на излете планку грудью, но это была чисто техническая ошибка. Другая американка Кэти Нэджетт взяла эту высоту только с третьей попытки, и казалось, что наша чемпионка мира может радоваться победе.

Но потом Нэджетт на кураже взяла 4.90 м. А Анжелика, потерпев неудачу в первом прыжке, перенесла оставшиеся две попытки на 4.96 м. Это на сантиметр выше ее личного рекорда. И заключительный прыжок был вполне, как говорят шестовики, «берущим»! Потенциал вскоре взять этот рубеж у Сидоровой точно есть. Но пока получилось так, что Анжелика только вторая.

После прыжка она была очень расстроена и выговаривала что-то своему тренеру Светлане Абрамовой. Но если мыслить глобально, у Сидоровой все хорошо: есть и качественные прыжки, и отличный потенциал.