Сидорова и Иванюк сделали золотой дубль! Триумф нейтральных атлетов на «Бриллиантовой лиге» во Флоренции

Итоги итальянского этапа «Бриллиантовой лиги»: Анжелика Сидорова и Илья Иванюк победили в прыжках с шестом и в высоту соответственно. Сидорова показала свой лучший результат в сезоне 4.91 м, а Иванюк выиграл уже второй этап серии подряд!

«Бриллиантовая лига»

Флоренция, Италия

Женщины

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,91

2. Ирина Жук (Беларусь) — 4,71

3. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,66



Мужчины

Прыжки в высоту

1. Илья Иванюк (Россия) — 2,33

2. Брендон Старк (Австралия) — 2,33

3. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,33

На «Бриллиантовой лиге», по сути, нейтральных атлетов не существует. Здесь каждый выступает лично за себя, в форме коммерческого спонсора, и единственное напоминание о статусе россиян — это сиротливые буквы ANA в протоколе. Впрочем, они абсолютно не мешают нашим показывать блестящие результаты.

Сразу двух побед на одном этапе у России не было очень давно. Даже когда наших спортсменов приезжало на порядок больше. Сейчас же у нас стопроцентный результат: два участника — две победы! Как такое вообще возможно?

Сидорова хотела реабилитироваться за Доху

С особенным волнением во Флоренции ждали Сидорову. На своем первом международном старте сезона в Дохе наша чемпионка мира была не похожа на себя и прыгнула всего 4.64 м. Во Флоренции Анжелика доказала, что тот результат — не более чем случайность. Возможно, следствие экстремальной жары или нервозности. Но никак не показатель ее готовности к олимпийскому сезону.

Погодные условия в Италии были хорошими, а для шестовиков это — жизненно важно. Сидорова добралась до высоты 4.86 м всего за три прыжка. Это гениальный показатель, что-то похожее в лучшие времена проделывала только Елена Исинбаева. Анжелика к тому моменту давно уже осталась одна в секторе — соперницы, белоруска Ирина Жук и олимпийская чемпионка гречанка Елена Стефаниди, закончили соревнования на высоте 4.76 м. Сильные американки на этом этапе, правда, не выступали.

Вообще первую свою ошибку за все соревнования Сидорова совершила в прыжке на 4.86 м. Но со второй попытки взяла и этот рубеж, а дальше — и 4.91 м. Для Анжелики это один из лучших результатов в карьере, выше она прыгала только два года назад, когда выиграла чемпионат мира.

— Я очень нервничала после того, как не смогла показать свои лучшие прыжки в Дохе, — рассказала Сидорова в интервью организаторам соревнований. — Я хотела показать, что способна прыгать гораздо выше. Сейчас в прыжках с шестом очень сильная конкуренция, очень много девочек готовы прыгать высоко. Поэтому каждое соревнование — это вызов. Теперь я постараюсь отобраться на Олимпийские игры в Токио на чемпионате России, а потом уже подумаю о медали.

Иванюк — главный российский сюрприз лета

Иванюк — это пока что главный сюрприз легкоатлетического лета. Парень, которого не считали первым номером даже на российском уровне, берет и выигрывает второй этап «Бриллиантовой лиги» подряд. Причем выигрывает у абсолютно всей мировой элиты, включая и действующего чемпиона мира катарца Мутаза Баршима.

На этот раз для победы Иванюку хватило результата 2.33 м с первой попытки. Австралиец Брэндон Старк и местная звезда Джанмарко Тамбери на этой высоте ошибались, а Баршим вообще закончил соревнования. Не очень понятно, что происходит с главной звездой последних лет. Но на месте катарцев, за олимпийское золото, которое еще до пандемии казалось гарантированным, стоило бы поволноваться.

А вот для России сектор для прыжков в высоту — чуть ли не главное место, где мы можем надеяться на олимпийские медали. Причем не только у женщин, где Мария Ласицкене пока проходит лечение и должна вернуться только в конце месяца на чемпионате страны. У мужчин у нас есть Иванюк, который, похоже, обрел мега-уверенность. А еще серебряный призер чемпионата мира Михаил Акименко, который тоже уже получил нейтральный статус. Очная встреча Иванюка, Акименко, Баршима и всех-всех-всех должна состояться уже 9 июля на очередном этапе Лиги в Монако. И это уже будет финальный расклад сил перед главным сражением в Токио.