Олимпийская чемпионка выиграла и финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе с лучшим результатом сезона 2,05. Для россиянки это уже пятая в карьере победа в финале престижной серии.

Бриллиантовая лига. Финал

Женщины. Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,05

2. Ярослава Магучих (Украина) — 2,03

3. Никола Макдермотт (Австралия) — 2,01

Женские прыжки в высоту после Олимпиады — настоящий блокбастер. Игры, напомним, сенсационно выиграла Ласицкене, которая до них почти весь сезон восстанавливалась после травмы. Потом по победе на этапах Бриллиантовой лиги одерживали и другие призеры Токио — украинка Ярослава Магучих и Никола Макдермотт из Австралии. Точку в этом тройственном противостоянии должен был поставить финал лиги в Цюрихе. На кону были бриллиант, призовые 30 тысяч долларов (и это за финал серии — футболисты бы смеялись в голос) и, главное, моральное превосходство как главного лидера сезона.

Ласицкене замахнулась на личный рекорд

Ласицкене неоднократно доказывала, что в умении собраться на ответственный старт ей нет равных. Вот и в Цюрихе Мария прыгала чуть ли не лучше всего в жизни. По крайней мере ее личный рекорд всего на сантиметр выше показанного результата.

Три попытки на высоте 1,96 для Ласицкене уже чуть ли не добрая традиция. На Олимпийских играх в Токио было ровно то же самое. При том, что в Цюрихе австралийка и украинка прыгнули 1,96 с первой и, казалось, имели заметное превосходство над Марией. Но Ласицкене собралась, отлично выполнила третью попытку, а дальше уже все пошло как по маслу. 1,99 она взяла с первого раза, 2,01 вообще пропустила — и это, с одной стороны, было суперсмело, а с другой — оправдано. С учетом прыжков Макдермотт и Магучих место в тройке у россиянки уже было в кармане, а быть второй или третьей для Марии непринципиально.

В итоге 2,03 с первой взяли Ласицкене и Магучих. И это было суперинтересно: в Токио украинка так высоко не прыгала. Дуэль продолжилась на 2,05 м, и тут Ласицкене справилась со второй. А вот Магучих, как и перенесшая свои попытки Макдермотт, вынуждены были завершить соревнования.

Ласицкене потом еще на кураже пыталась установить личный рекорд 2,07, но это уже было не столь важно. Мария провела удивительный сезон. Еще весной она не имела даже нейтрального статуса, чтобы выступать на международных соревнованиях. В конце мая получила травму, которая не позволяла толком тренироваться. А закончила лето олимпийской чемпионкой и победительницей финала Бриллиантовой лиги с рекордом турнира и рекордом сезона. О лучшем даже мечтать нельзя было!

Ласицкене исправила карму

— Путь, который мы прошли с Геннадием Гариковичем, был непростым, — рассказывала Ласицкене на пресс-конференции перед началом соревнований. — Я не позволяла себе сомневаться, что смогу восстановиться и прийти в форму. Это было очень сложно, но тем ценнее победа.

На самом деле, переоценить победы Ласицкене действительно невозможно. На данный момент в российском спорте просто нет человека со столь уникальной историей борьбы с собой и с обстоятельствами. В самом несчастном и убитом проблемами виде спорта родилась звезда с безупречной репутацией и абсолютно несгибаемым характером. Совпадение или нет, но прыжки в высоту — как раз та дисциплина, где мы потеряли из-за допинга массу медалей Олимпиад и чемпионатов мира. И Мария словно послана была свыше, чтобы очистить карму.

При всем этом расслабляться Ласицкене точно нельзя. Магучих только исполнилось 20 лет, в этом возрасте прыгать по 2,03 м — это фантастика. Дальше украинка наверняка будет прибавлять. А вот Марии выйти на качественно более высокий уровень будет сложно. Так что дуэль в следующем сезоне нас ждет захватывающая. Или даже не дуэль — Макдермотт сейчас тоже очень хороша. Главное теперь, чтобы в это противостояние не вмешались травмы и проблемы с нейтральным статусом.

Другие россияне в финале Бриллиантовой лиги — Илья Иванюк в прыжках в высоту, Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов в шесте — выйдут на старт в четверг.