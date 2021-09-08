«Когда в Токио все сходили и травмировались, были всякие мысли». История чемпионки страны, которую не взяли на Игры

Чемпионка России Полина Миллер не попала на Олимпийские игры в Токио, так как там могли выступить всего десять наших легкоатлетов.

21-летняя бегунья на 400 метров и красавица Полина Миллер провела шикарный сезон. Она установила личный рекорд, впервые в карьере разменяв 51 секунду, и показала 50,76. Это отличный результат для ее возраста, но на Играх в Токио для выхода в финал его бы не хватило. Впрочем, в Токио Миллер и не взяли. Хотя потенциально она могла рассчитывать на место в заветной десятке наших легкоатлетов. За Полину были молодость, личный рекорд в этом сезоне, титул чемпионки страны... Но чиновники решили иначе. В итоге Миллер завершила сезон на международных коммерческих стартах.

Я выполнила все условия отбора

— У меня был очень важный сезон, который многому научил, — рассказала Миллер в интервью «СЭ». — Допустим, я всегда знала, что у меня проблемы с финишной «сотней». И теперь я учусь первые триста метров начинать свободно, не закрепощаясь, чтобы оставались силы на заключительные сто метров.

— Личный рекорд 50,76 — это прилично.

— Для меня главной задачей на сезон было выбежать из 51 секунды. Эта цифра у меня сидела в голове и стояла как некий психологический барьер. Когда я ее разменяла, стало легче.

— Задачу попасть на Олимпийские игры в Токио вы перед собой ставили?

— Изначально, еще до старта сезона, — нет. Я знала, что у нас есть достойные ребята, а поедут всего десять человек. Но когда выиграла чемпионат страны с хорошим результатом, поняла, что я тоже достойна Олимпиады. И поехать туда очень хотелось.

— Вы обижены на решение федерации?

— Ну, раз они так решили — значит, так нужно. Думаю, у меня все еще впереди. Во всяком случае, буду все для этого делать.

— Вы написали эмоциональный пост в Instagram, где утверждали, что «достойны Олимпиады». По-прежнему так считаете?

— Конечно. Я выполнила все условия отбора, выиграла чемпионат России с неплохим результатом. Уверена, что на Олимпиаде тоже смотрелась бы неплохо.

— Когда вы наблюдали, как некоторые спортсмены, попавшие в заветную десятку, завершают соревнования из-за травм или не показывают своих лучших результатов, что вы чувствовали?

— Конечно, мысли были всякие. Не обошлось без такого, что: а вот я бы на этом месте показала... Но с другой стороны, у меня в карьере тоже была масса соревнований, где я выступила гораздо хуже, чем могла бы. Никто не знает, чем закончилось бы мое выступление в Токио.

Мировые рекорды бьют не из-за шиповок

— Вы ведь и нейтральный статус получили в самый последний момент?

— Да, в последний день чемпионата России. Все соревнования я бежала и не знала, будет у меня вообще возможность поехать на международные соревнования или нет. Хотя заявку я подала еще 21 апреля, одной из первых. Я очень сильно нервничала, почему же статус не приходит. Мне даже показалось, что случайно отправила заявку не на ту почту. Написали письмо в международную федерацию, чтобы убедиться, а они ответили, что все правильно. Мол, ждите, вашу заявку рассмотрят в порядке очереди. Хотя какая может быть очередь, если вокруг статусы получали люди, которые подавали документы позже меня?

— Вас не демотивирует эта история с допусками, десятками?

— Это очень неприятно. Куча сложностей, бумажек... Но бег — это мое любимое дело, тут меня ничто не демотивирует. Это то, чем я живу.

— Что вы думаете о спортсменках из Намибии Мбома и Масилинга, которые в 18 лет просто выкосили международный сезон на 400 м, пока им не запретили бегать эту дистанцию из-за повышенного уровня тестостерона?

— Мне не очень понятно, почему им можно бегать дистанции короче 400 метров. Посмотрите на результаты 200-метровки в Токио: так пробежать в 18 лет, как Мбома, девочке просто нереально. Физически намибийки на порядок сильнее спортсменок с обычным тестостероном, это очевидно. При том, что на мой взгляд, техники бега там никакой. Так что правила, надеюсь, будут доработаны.

— Правда, что в нынешнем сезоне суперрезультаты в беговых дисциплинах связаны с появлением новой модели шиповок?

— Некоторые действительно называют это техническим допингом. Я сама бегаю в этих шиповках, они очень удобные. Но мир ведь не стоит на месте: становится легче и комфортней одежда, обувь в том числе. Не думаю, что мировые рекорды бьют из-за шиповок.

Полина Миллер

Родилась 9 июня 2000 года в Барнауле.

Специализация — 400 м, личный рекорд — 50,76 (2021).

Личный тренер — Надежда Клевцова.

Чемпионка Европы среди юниоров (2019).

Многократная чемпионка России.