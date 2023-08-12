Спринтер-вундеркинд попался на очень опасном допинге. У мышей этот препарат вызывает рак

18-летний Иссам Ассинга недавно установил мировой рекорд U20 на стометровке.

В мире легкой атлетики буквально за неделю до старта чемпионата мира в Будапеште разразился новый громкий скандал. Главным виновником стал 18-летний суринамец Иссам Ассинга — бегун-вундеркинд, который в этом сезоне обыгрывал на стометровке самого американца Ноа Лайлза, а буквально пару недель назад установил новый рекорд для возрастной категории U20, пробежав на чемпионате Южной Америки дистанцию 100 м за 9,89. Однако теперь Ассинга отстранен от соревнований из-за подозрений в положительном тесте на вещество GW1516, которое было запрещено в связи с его высокой токсичностью. При испытаниях на мышах этот генный допинг вызывал не только резкое улучшение работоспособности, но и рак.

Фото Скриншот из трансляции, Соцсети

Самый быстрый юниор

28 июля в бразильском Сан-Паулу Ассинга выиграл чемпионат Южной Америки с феноменальным для юниора результатом. 9,89 — это на две сотые лучше, чем достижение предыдущего рекордсмена U20 Летсиле Тобаго из Ботсваны. При этом на самом деле суринамец выбегал из 9,90 и раньше, пусть и при помощи попутного ветра — в апреле, в частности, на соревнованиях в американском Клермонте Иссам промчался на стометровке за 9,83 при попутном ветре, не очень сильно превышающем допустимый (2,6 метра в секунду против 2,0 метра в секунду). Тогда, кстати, он и обошел Лайлса. Иссам также является самым молодым бегуном в истории, выбежавшим из десяти секунд.

Естественно, на вундеркинда сразу же обратили внимание как на восходящую звезду мирового спринта. Уже на ЧМ в Будапеште от него ждали сюрпризов, а к Олимпиаде-2024 в Париже окрепший Ассинга вполне мог претендовать даже на медаль любого достоинства. Вот только теперь нет никакой уверенности, что мы увидим юного Иссама на Играх в столице Франции. На днях Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) заявила о расследовании в отношении перспективного бегуна, который, кстати, живет и тренируется в США — во Флориде. Ассинга временно отстранен от участия в соревнованиях. Когда будет рассмотрено его дело, пока неизвестно.

Фото Соцсети

Рискованная физкультура без физкультуры

Вещество GW1516, или кардарин, — синтетический препарат, его исследования начались еще в конце девяностых годов прошлого века и продолжились в начале нулевых нынешнего столетия. Кардарин стимулирует использование жира в качестве энергии мышечными клетками. При исследовании на мышах он показал удивительные результаты — грызуны заметно увеличили свою аэробную выносливость без всяких физических нагрузок. Иными словами, он приносил пользу от физкультуры без самой физкультуры. Правда, исследования выявили также ряд серьезных побочных эффектов. В частности, смерть клеток печени и образование раковых клеток. Исследования прекратились, хотя сторонники кардарина указывали на очень большие дозы препарата для мышей. Однако кардарин все равно заинтересовал многих любителей и профессионалов в ряде видов спорта, что и неудивительно.

Так, на Олимпиаде в Пекине кардарин использовался рядом атлетов, после чего в сентябре 2008 года ВАДА внесло его в список запрещенных препаратов. Что в принципе выглядело логичным шагом. Тем не менее на GW1516 продолжали попадаться спортсмены, в том числе и высокого уровня. Один из наиболее известных случаев — в 2014 году положительный тест на него сдала знаменитая россиянка Елена Лашманова. В 2012-м она выиграла Олимпийские игры в спортивной ходьбе на 20 км, в 2013-м завоевала золото на этой же дистанции чемпионата мира в Москве, однако затем была лишена наград за нарушение антидопинговых правил. Ее дисквалифицировали впервые еще в 2014-м, а в марте прошлого года дали еще два года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Теперь попался Ассинга, которому будет крайне сложно доказать случайность применения генного допинга. Тут поцелуями или запрещенной едой точно не оправдаешься. К тому же GW1516 действительно может негативно сказаться на здоровье суринамского вундеркинда — еще в 2013 году ВАДА прямо предупредило спортсменов, что данное вещество представляет токсическую угрозу, если использовать его в качестве усилителя спортивных результатов.