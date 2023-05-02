Звездный кенийский допингер нарвался на новые проблемы. Окончательно сошел с ума?

Олимпийский чемпион Асбель Кипроп не извлек уроков из четырехлетнего бана.

Олимпийский чемпион-2008 и трехкратный чемпион мира (2011, 2013, 2015) в беге на 1500 м Асбель Кипроп из Кении, отбывавший четырехлетнюю дисквалификацию за применение эритропоэтина (ее срок истек еще в прошлом году), не оставляет попыток вернуться в большой спорт. Однако пока камбэк обернулся скандалом, не начавшись: кенийский легкоатлет, которому в июне исполнится 34 года, пропустил первый же допинг-тест после внесения в международный пул ВАДА (для включения в него ему понадобилось сдать четыре «чистые» внесоревновательные пробы в течение 2022 года).

Фото Global Look Press

За четыре года забыл, как заполнять систему ADAMS

Посещение консультативного форума по борьбе с допингом, организованного независимой организацией по этике в спорте (AIU — Athletics Integrity Unit) совместно с Федерацией легкой атлетики Кении, в городе Итен обернулось для Асбеля Кипропа необходимостью публично оправдываться за очередную ошибку. Обладатель пятого результата в истории на дистанции 1500 м (3.26,69) был вынужден публично рассказать историю о том, что 23 февраля этого года он не скрывался от допинг-офицеров, не убегал от них, а просто не разобрался в системе ADAMS (в ней спортсмены должны указывать свое местоположение и временной интервал доступности для забора пробы).

В присутствии президента кенийской легкоатлетической федерации Джека Тувея и исполнительного директора AIU Бретта Клотье Кипроп выдал сюжет, достойный сценария остросюжетной короткометражки: «Я находился в Эльдорете, а мое местонахождение в системе было указано в Итене. И мне позвонили друзья и сообщили, что допинг-офицеры приехали ко мне. Я помчался домой — гнал на машине так, что нарушил все правила дорожного движения. Прибежал к офицеру, сдал кровь и мочу, но опоздал на 15 минут, а вскоре получил электронное письмо о пропущенном тесте».

При этом скандальный спортсмен еще и затребовал изменить правила регистрации в системе ADAMS: «Иногда мы можем не войти в систему ADAMS и обновить информацию о местонахождении, мы можем немного задержаться, и сотрудники допинг-контроля могут прийти и пропустить вас... вы опаздываете на 7 или 15 минут. Вы встречаете офицера, представляетесь и говорите, что готовы сдать пробы, вы сдаете образец, но они уже записали пропущенный тест... Я не хочу лгать антидопинговым службам... хотел бы обратиться в ВАДА для пересмотра одночасового периода ожидания».

Еще два пропуска тестов будут означать для Кипропа окончательное отстранение от спорта.

Фото Global Look Press

Пытался подкупить допинг-офицера и угрожал применить оружие

Истории, сопровождавшие дисквалификацию одного из сильнейших милевиков начала 2010-х, были еще эпичнее. В ноябре 2017 года Кипроп сдал внесоревновательный тест, показавший наличие в крови спортсмена эритропоэтина. Весной следующего года стало известно о дисквалификации звездного кенийца на четыре года по решению AIU.

Но Кипроп не был намерен сдаваться. Он опубликовал обращение в соцсетях, в котором утверждал, что, во-первых, был предупрежден о том, в какой день к нему придут допинг-офицеры (это строго запрещено), а во-вторых, те самые представители антидопинга якобы вымогали у спортсмена деньги под различными предлогами (в качестве «чаевых» или «на бензин»). Также Кипроп утверждал, что его пробу специально испортили, так как взятку он давать отказался. А принимать допинг ему запрещают строгие моральные убеждения офицера полиции и глубоко верующего христианина.

При этом в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) кенийский легкоатлет апеллировать не стал, сославшись на нехватку денег (притом что за карьеру заработал несколько сотен тысяч долларов). Кипроп предпочел истерику в соцсетях, продолжив поливать ВАДА, World Athletics и «коррумпированную систему». Каждый следующий пост кенийца в соцсетях был все отчаяннее и безумнее. Воспринимать всерьез его перестали. Спортсмен превратился в посмешище. Спустя год без спорта Кипроп совсем сошел с ума: написал, что просит уволить его из полиции, так как он будет стрелять из табельного оружия, если кто-то придет за его медалями.

Несмотря на то что главные достижения спортсмена в результате допингового дела оказались незатронутыми, стало очевидно, что у кенийского спортсмена психические проблемы. Вскоре вскрылись его сложности с алкоголем: в пьяном виде Кипроп ругался с женой, устроил драку в ночном клубе (Асбелю пришлось зашивать раны на голове) и публично появлялся в обнаженном виде. От проблем с законом бывшего чемпиона спасали покровители из полиции (он продолжает числиться там офицером).

Окончание дисквалификации вернуло спортсмена в тонус: он возобновил тренировки и договорился с Федерацией легкой атлетики Кении о том, что его допустят на старт в составе сборной, если он будет чист. Однако теперь возвращение в большой спорт под угрозой. Станет ли федерация терпеть очередной удар по репутации ради Кипропа?