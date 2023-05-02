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2 мая, 22:00

Участницу Олимпиады насмерть забил молотком ее парень-наркоман. Кошмарная история

Владимир Мочалкин
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Легкоатлетка Юлия Балыкина
Юлия Балыкина.
Фото Getty Images
Тело белорусской бегуньи Юлии Балыкиной не могли найти почти месяц.

Юлия Балыкина попала в легкую атлетику только в 18 лет — уникальный возраст для старта спортивной карьеры. Однако благодаря упорству девушка превратилась в ведущую бегунью Белоруссии и представляла эту страну на лондонской Олимпиаде. После завершения спортивной карьеры Балыкина готовила новое поколение легкоатлетов, показывая на собственном опыте, что в спорте нет ничего невозможного. Юлия оставалась бы частью спортивного сообщества и по сей день, если бы в 2015 году с ней не произошла трагедия — девушка погибла после бытовой ссоры со своим молодым человеком. Убийца не просто расправился со своей жертвой, но и спрятал ее тело, которое следователи не могли отыскать почти месяц.

Юлия Балыкина и Аника Онуора.
Юлия Балыкина и Аника Онуора.
Фото Getty Images

Я на беговой дорожке никому уступать не собираюсь

В детстве Юлия жила на Украине. Именно там в 18 лет девушка стала заниматься легкой атлетикой — очень поздний возраст для профессионального спорта. Такого же мнения придерживался и первый тренер бегуньи Василий Боднар, считавший, что опыта Балыкиной недостаточно для того, чтобы попасть на элитный уровень. Однако наставника переубедили упорство и невероятное трудолюбие его подопечной, которая всего за год догнала по результатам своих сверстниц. На каждом новом старте ее результаты становились все лучше.

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Когда Василию Боднару поступило выгодное предложение от Федерации легкой атлетики Ирана, он принял решение переехать работать за границу, но не забыл о своей талантливой воспитаннице. Боднар обратился за помощью к своему хорошему другу Виктору Мясникову, который тренировал команду по спринту в Минске, и попросил взять Балыкину к себе. Белорусский специалист стал вторым и последним тренером в карьере спортсменки.

Вместе со своим новым наставником девушка стала многократной чемпионкой Белоруссии в беге на 100 и 200 метров, участвовала в трех чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира и даже отправилась вместе с национальной сборной на Олимпийские игры в Лондон. Однажды Юлия сумела обогнать и свою знаменитую соотечественницу — олимпийскую чемпионку Юлию Нестеренко.

«Эмоции переполняют. Ведь я опередила саму Нестеренко. Она для меня идеал, кумир в спорте, и она об этом знает. Она осуществила мечту многих девчонок, когда выиграла Олимпиаду, показала, что побеждать можно и нужно. Она многое сделала для белорусского спорта, но я на беговой дорожке никому уступать не собираюсь», — это высказывание показывает, каким добрым, но в то же время целеустремленным человеком была Юлия Балыкина.

Легкоатлетка Юлия Балыкина
Юлия Балыкина.
Фото Соцсети

Проблемы с допингом

В 2013 году Балыкина провалила допинг-пробу. В ее анализах были обнаружены запрещенные вещества, и Юлию отстранили на два года от спорта. Приняв решение не ждать окончания дисквалификации, спортсменка в 29 лет завершила профессиональную карьеру, решив сосредоточиться на личной жизни и обучении детей в минской спортивной школе «Динамо».

28 октября 2015 года болельщики были шокированы новостью о том, что известная бегунья не вернулась домой с работы и пропала без вести. Спустя три недели тело девушки, завернутое в полиэтилен, обнаружили в лесополосе в пригороде Минска. Позднее был найден убийца — им оказался бывший парень Юлии Дмитрий Вишталюк. Пара познакомилась в интернете, примерно за год до происшествия. Молодые люди полюбили друг друга и начали встречаться. Вишталюк был наркозависимым и постоянной работы не имел.

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Однажды Юлия договорилась с Дмитрием, что тот сделает ремонт в ее квартире, причем за деньги. Вернувшись из своей туристической поездки, девушка увидела пустую квартиру, из которой к тому же пропали все драгоценности. После того как Балыкина высказала бойфренду претензии, тот нанес девушке 12 ударов молотком, 11 из которых пришлись по голове. После этого преступник украл машину Юлии, а тело женщины отвез в лес. Долгое время наркоман скрывал содеянное и даже написал СМС на телефон покойной, желая отвести от себя подозрения. Но после того как на него вышли следователи, он сознался в содеянном. На суде Вишталюк попросил прощения у семьи бегуньи, на что мать Юлии со слезами на глазах лишь промолвила: «Бог простит».

Юлия Балыкина не добилась мирового признания, но вписала свое имя в историю белорусского спорта, добившись этого при помощи трудолюбия, целеустремленности и любви к своему делу. Она точно не заслужила такого трагического финала.

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