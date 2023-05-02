Участницу Олимпиады насмерть забил молотком ее парень-наркоман. Кошмарная история

Тело белорусской бегуньи Юлии Балыкиной не могли найти почти месяц.

Юлия Балыкина попала в легкую атлетику только в 18 лет — уникальный возраст для старта спортивной карьеры. Однако благодаря упорству девушка превратилась в ведущую бегунью Белоруссии и представляла эту страну на лондонской Олимпиаде. После завершения спортивной карьеры Балыкина готовила новое поколение легкоатлетов, показывая на собственном опыте, что в спорте нет ничего невозможного. Юлия оставалась бы частью спортивного сообщества и по сей день, если бы в 2015 году с ней не произошла трагедия — девушка погибла после бытовой ссоры со своим молодым человеком. Убийца не просто расправился со своей жертвой, но и спрятал ее тело, которое следователи не могли отыскать почти месяц.

Юлия Балыкина и Аника Онуора. Фото Getty Images

Я на беговой дорожке никому уступать не собираюсь

В детстве Юлия жила на Украине. Именно там в 18 лет девушка стала заниматься легкой атлетикой — очень поздний возраст для профессионального спорта. Такого же мнения придерживался и первый тренер бегуньи Василий Боднар, считавший, что опыта Балыкиной недостаточно для того, чтобы попасть на элитный уровень. Однако наставника переубедили упорство и невероятное трудолюбие его подопечной, которая всего за год догнала по результатам своих сверстниц. На каждом новом старте ее результаты становились все лучше.

Когда Василию Боднару поступило выгодное предложение от Федерации легкой атлетики Ирана, он принял решение переехать работать за границу, но не забыл о своей талантливой воспитаннице. Боднар обратился за помощью к своему хорошему другу Виктору Мясникову, который тренировал команду по спринту в Минске, и попросил взять Балыкину к себе. Белорусский специалист стал вторым и последним тренером в карьере спортсменки.

Вместе со своим новым наставником девушка стала многократной чемпионкой Белоруссии в беге на 100 и 200 метров, участвовала в трех чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира и даже отправилась вместе с национальной сборной на Олимпийские игры в Лондон. Однажды Юлия сумела обогнать и свою знаменитую соотечественницу — олимпийскую чемпионку Юлию Нестеренко.

«Эмоции переполняют. Ведь я опередила саму Нестеренко. Она для меня идеал, кумир в спорте, и она об этом знает. Она осуществила мечту многих девчонок, когда выиграла Олимпиаду, показала, что побеждать можно и нужно. Она многое сделала для белорусского спорта, но я на беговой дорожке никому уступать не собираюсь», — это высказывание показывает, каким добрым, но в то же время целеустремленным человеком была Юлия Балыкина.

Юлия Балыкина. Фото Соцсети

Проблемы с допингом

В 2013 году Балыкина провалила допинг-пробу. В ее анализах были обнаружены запрещенные вещества, и Юлию отстранили на два года от спорта. Приняв решение не ждать окончания дисквалификации, спортсменка в 29 лет завершила профессиональную карьеру, решив сосредоточиться на личной жизни и обучении детей в минской спортивной школе «Динамо».

28 октября 2015 года болельщики были шокированы новостью о том, что известная бегунья не вернулась домой с работы и пропала без вести. Спустя три недели тело девушки, завернутое в полиэтилен, обнаружили в лесополосе в пригороде Минска. Позднее был найден убийца — им оказался бывший парень Юлии Дмитрий Вишталюк. Пара познакомилась в интернете, примерно за год до происшествия. Молодые люди полюбили друг друга и начали встречаться. Вишталюк был наркозависимым и постоянной работы не имел.

Однажды Юлия договорилась с Дмитрием, что тот сделает ремонт в ее квартире, причем за деньги. Вернувшись из своей туристической поездки, девушка увидела пустую квартиру, из которой к тому же пропали все драгоценности. После того как Балыкина высказала бойфренду претензии, тот нанес девушке 12 ударов молотком, 11 из которых пришлись по голове. После этого преступник украл машину Юлии, а тело женщины отвез в лес. Долгое время наркоман скрывал содеянное и даже написал СМС на телефон покойной, желая отвести от себя подозрения. Но после того как на него вышли следователи, он сознался в содеянном. На суде Вишталюк попросил прощения у семьи бегуньи, на что мать Юлии со слезами на глазах лишь промолвила: «Бог простит».

Юлия Балыкина не добилась мирового признания, но вписала свое имя в историю белорусского спорта, добившись этого при помощи трудолюбия, целеустремленности и любви к своему делу. Она точно не заслужила такого трагического финала.