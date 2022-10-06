World Athletics приступила к аудиторской проверке деятельности ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций определила аудиторов, которые приступили к проверке выполнения стратегического плана восстановления Всероссийской федерацией легкой атлетики.

Подробности рассказала независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая.

«Был определен формат проверки выполнения стратегического плана восстановления ВФЛА, который был одобрен в марте 2021 года. Рабочая группа хочет убедиться, что в российской легкой атлетике реально изменилась антидопинговая культура.

Аудиторы планируют провести несколько онлайн и офлайн-встреч с представителями ВФЛА. Аудиторы уже запросили у Всероссийской федерации легкой атлетики некоторые документы. Предполагается, что к концу октября они предоставят рабочей группе свой отчет по результатам проверки», — сказала Пахноцкая ТАСС.

ВФЛА была лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации в 2015 году на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике.