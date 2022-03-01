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Сегодня, 18:24

World Athletics не допустила российских спортсменов до участия в международных стартах

Иван Шитик
Корреспондент

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не разрешила российским и белорусским атлетам выступать на соревнованиях под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление World Athletics.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в понедельник рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. В МОК добавили, что спортсмены и команды из России и Белоруссии могут соревноваться только как нейтральные атлеты.

Под запрет попало участие российских и белорусских легкоатлетов в чемпионате мира 2022 года в Юджине (штат Орегон, США), который состоится 15-24 июля, чемпионате мира в помещении, который пройдет в Белграде 18-20 марта, а также в мировом первенстве по спортивной ходьбе в Маскате (Оман) 4-5 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/13919821
Сборная России по легкой атлетике
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