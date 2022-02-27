Чичерова заявила, что не ожидала от себя победы на чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, объявившая о завершении спортивной карьеры прошлым летом, не ожидала от себя, что сможет победить на зимнем чемпионате России в Москве.

«Я очень рада и удивлена одновременно, — цитирует ТАСС Чичерову. — Не ожидала, что у меня будет такой результат. У меня возникла идея отсрочить свой уход из спорта и провести свой так называемый прощальный тур. И пока все неплохо получается».

Чичерова показала результат 1,94 м. Второе место заняла Кристина Королева, тройку лидеров замкнула Мария Ласицкене. Обе спортсменки показали результат 1,91 м, однако Ласицкене уступила из-за количества затраченных попыток.

В январе 2022 года Чичерова выступила на легкоатлетическом турнире в Челябинске, где заняла второе место.

«Сейчас я выхожу в сектор и не знаю, чего от себя ожидать. И я очень благодарна людям, которые поддерживают меня и вдохновляют. Я пока не знаю, где буду выступать дальше. Это же я могу сказать про летний чемпионат России в Казани, долгосрочных планов я не строю», — заявила спортсменка.