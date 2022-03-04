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4 марта, 10:37

Решение о возможности участия легкоатлетов из России в Бриллиантовой лиге примут в середине следующей недели

Решение о возможности участия легкоатлетов из России в Бриллиантовой лиге примут 9-10 марта
Иван Торопцев
Корреспондент

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит возможность участия российских спортсменов в Бриллиантовой лиге в нейтральном статусе на ближайшем заседании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета World Athletics, которое пройдет с 9 по 10 марта», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы World Athletics.

Первый этап Бриллиантовой лиги пройдет 13 мая в Дохе.

1 марта World Athletics приняла решение о временном запрете россиянам выступать на турнирах World Athletics Series (зимнем и летнем чемпионатах мира, а также мировом первенстве по спортивной ходьбе).

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Источник: https://tass.ru/sport/13960287
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