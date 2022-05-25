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Сегодня, 17:36

Вице-чемпион мира в прыжках в высоту Акименко пропустит командный чемпионат России

Иван Шитик
Корреспондент
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Призеры чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк не выступят на командном чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет с 28 по 29 мая в Сочи.

«Я пропущу турнир в Сочи, — сказал Акименко ТАСС. — Думаю открыть сезон в День прыгуна, который пройдет в Москве 13 июня».

«Изначально я планировал выступить на командном чемпионате России, но этот старт не очень вписывается в мою подготовку к летнему сезону, — добавил Иванюк. — Если бы я улетел в Сочи, то потерял бы неделю подготовки. Я собираюсь открыть сезон на чемпионате ЦФО в Брянске».

На чемпионате мира 2019 года, который проходил в Катаре, Акименко завоевал серебряную медаль, Иванюк — бронзовую.

Источник: https://tass.ru/sport/14725975
Илья Иванюк
Михаил Акименко
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