Вице-чемпион мира в прыжках в высоту Акименко пропустит командный чемпионат России

Призеры чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк не выступят на командном чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет с 28 по 29 мая в Сочи.

«Я пропущу турнир в Сочи, — сказал Акименко ТАСС. — Думаю открыть сезон в День прыгуна, который пройдет в Москве 13 июня».

«Изначально я планировал выступить на командном чемпионате России, но этот старт не очень вписывается в мою подготовку к летнему сезону, — добавил Иванюк. — Если бы я улетел в Сочи, то потерял бы неделю подготовки. Я собираюсь открыть сезон на чемпионате ЦФО в Брянске».

На чемпионате мира 2019 года, который проходил в Катаре, Акименко завоевал серебряную медаль, Иванюк — бронзовую.