Семеня ответила Джонатану Тэйлору: «Если он хочет понять, как лекарства мучили меня, то должен принять их сам»
Олимпийская чемпионка Кастер Семеня прокомментировала слова главы комиссии по соответствию ВАДА Джонатана Тэйлора, который заявил, что медики не назначили бы спортсменке опасные для здоровья препараты.
Напомним, что у спортсменки от природы завышенный тестостерон и ей приходилось принимать лекарства, которые снижают его уровень. Ранее Семеня заявила, что эти препараты негативно влияли на ее здоровье.
«Джонатан должен отрезать свой язык и выбросить его. Если он хочет понять, как эта штука мучила меня, он должен пойти и принять эти лекарства. Он поймет», — приводит слова легкоатлетки The Telegraph.
На данный момент в беге на дистанции от 400 до 1600 метров запрещено соревноваться дамам, чей природный показатель тестостерона превышает 10 наномоль на литр. Катер как раз попадает в эту категорию.
В ноябре прошлого года World Athletics подтвердила, что не собирается менять свои правила, несмотря на рекомендации МОК избегать притеснений гиперандрогенных женщин.
Ранее спортсменка опубликовала в соцсетях иронический пост о правилах World Athletics по поводу допуска на соревнования женщин с повышенным уровнем тестостерона.